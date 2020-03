A quarentena é um privilégio burguês

Pergunto: quantas pessoas que estão a ler este texto vão ter a sua conta bancária reduzida a zeros no final de Abril? Não me refiro a uma conta mais vazia do que é hábito ou na dificuldade de manter o estilo de vida. Refiro-me a um saldo negativo e à ausência de poupanças ou de familiares a quem recorrer. Quantas pessoas que lêem estas palavras estarão tão depauperadas que lhes faltará dinheiro para pagar a conta do supermercado? A minha resposta, sendo intuitiva, parece-me óbvia: não serão muitas. As pessoas mais profundamente necessitadas não vêm aqui. Não lêem o PÚBLICO. Não frequentam diariamente as redes sociais. Não pertencem à classe média, onde são fabricados os consensos, se decidem as eleições e se constrói a chamada “opinião pública”.

