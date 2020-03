Ex-presidente congolês morre em França de covid-19

O antigo Presidente do Congo-Brazzaville, Joachim Yhombi Opango, que dirigiu o país no final dos anos 1970 antes de ser afastado e substituído pelo actual chefe de Estado, Dénis Sassou N’guesso, morreu na segunda-feira, nos arredores de Paris, vítima de covid-19. A notícia foi avançada pela família e mais tarde confirmada pela televisão pública congolesa.

“O meu pai, o antigo Presidente Yhombi Opango, morreu na tarde de segunda-feira, no hospital americano de Neuilly-sur-Seine, próximo de Paris. Foi vítima do coronavírus”, declarou o filho, Jean-Jacques Yhombi Opango.

A saúde do general e veterano da política, de 81 anos, havia-se degradado nos últimos tempos, daí que optara por viver longe da República do Congo, em França, adiantou a sua família.

Nascido em 1939, em Cuvette, no norte do país, Jacques Joachim Yhombi Opango chegou à chefia do Estado em 1977 depois do assassínio do Presidente Marien Ngouabi, mas acabaria por ser afastado e substituído no poder em 1979 por Sassou N’Guesso que, com uma interrupção entre 1992 e 1997, leva acumulados 35 anos de poder.

Viveu em prisão domiciliária durante cinco anos, viu os seus bens serem arrestados pelo Estado, libertado em 1984, seria mais uma vez preso em 1987, até a pressão popular ter obrigado Nguesso à abertura democrática em 1990. Ano em que funda o partido União para a Democracia e Desenvolvimento e acaba por ser eleito deputado.

Escolhido para primeiro-ministro do Presidente Pascal Lissouba, mantém-se no cargo até 1997, quando a guerra civil entre Lissouba e os homens de Sassou N’guesso, o obriga ao exílio. Primeiro, no Gabão, depois na Costa do Marfim e, finalmente, em França. Em 2007, beneficia de uma amnistia e regressa ao Congo-Brazzaville.

Jean-Jacques Yhombi Opango, que anunciou a morte do pai, é o actual vice-presidente do RDD, o partido que o antigo Presidente criou.