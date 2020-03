Covid-19: sem-abrigo dormem num parque de estacionamento em Las Vegas, onde se sentem “mais seguros”

As imagens de dezenas de pessoas sem abrigo a dormirem num parque de estacionamento em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada, deram origem a acusações de falta de sensibilidade às autoridades locais.

“O Nevada, um estado de um dos países mais ricos do mundo, pintou caixas no piso de um parque de estacionamento para manter a distância social entre pessoas sem abrigo”, criticou uma utilizadora do Twitter.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f — A Mancino-Williams (@Manda_like_wine) March 30, 2020

“Las Vegas pôs pessoas sem abrigo em parques de estacionamento enquanto os hotéis da cidade estão completamente vazios. Por alguma razão, esta fotografia resume tudo o que está errado neste país e na sua resposta à crise de covid-19”, disse outro utilizador do Twitter.

Las Vegas is putting homeless people in parking lots while the city's hotels are completely empty. For some reason, this photo sums up for me everything that is wrong with this country & its response to the COVID-19 crisis.#RepublicansAreDestroyingAmerica #TrumpPandemic pic.twitter.com/J7NrZR5PKs — Stone (@stonecold2050) March 30, 2020

O espaço a céu aberto foi improvisado no sábado, após o registo de um caso de covid-19, a meio da semana passada, num abrigo de Las Vegas gerido pela organização Catholic Charities.

As autoridades da cidade começaram por cobrir o parque de estacionamento com pedaços de alcatifa, que serviam de colchões para as pessoas sem abrigo que não podiam continuar a dormir no espaço da Igreja Católica, situado a menos de um quilómetro de distância.

Mas a falta de pessoal para limpar as alcatifas com a regularidade necessária levou a que todo esse material fosse substituído por caixas pintadas no chão, para que fosse possível manter uma distância de dois metros entre as pessoas.

Questionados sobre o facto de não terem alojado as pessoas no interior de um pavilhão situado ao lado do parque de estacionamento, os responsáveis disseram que esse espaço está reservado para servir de apoio aos hospitais que atingirem a sua capacidade máxima.

O abrigo da Catholic Charities tem capacidade para 500 pessoas e deverá reabrir ainda esta semana. Para além das centenas que ficaram sem sítio para dormir por causa do encerramento temporário desse abrigo, o espaço improvisado no parque de estacionamento recebe também pessoas que já não arranjaram lugar num outro abrigo ao ar livre na cidade, o Courtyard.

“Eu estava preocupado com a hipótese de apanhar o vírus no Courtyard, porque as pessoas que estão lá dormem muito juntas umas às outras”, disse uma das pessoas sem abrigo do espaço temporário, Michael Hamilton, ao Las Vegas Review-Journal. “Sinto-me muito mais seguro aqui.”

O abrigo provisório no parque de estacionamento foi montado por 50 voluntários e conta com o envolvimento de alunos de Medicina da Universidade Touro do Nevada, responsáveis por um inquérito feito aos sem-abrigo e pela medição da temperatura a cada pessoa que quer dormir no local.

“Estou quase a chorar”, disse Denise Lankford, uma mulher sem abrigo que chegou no sábado ao abrigo provisório, ao canal KLAS. “Isto ajuda-nos a sentirmos segurança. Noutros sítios não nos sentimos seguras.”