Setúbal encerra zona ribeirinha e acesso a praias

A Câmara Municipal de Setúbal acaba de anunciar o encerramento da zona ribeirinha a partir desta quinta-feira (2 de Abril), bem como o corte da estrada de acesso às praias, pela Serra da Arrábida, tanto pedonais como a todo o tipo de veículos. A medida especial surge no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Setúbal, com a intenção de impedir ajuntamentos de pessoas.

“O objectivo é garantir o afastamento das pessoas neste período da Páscoa que se aproxima, que têm tradicionalmente o hábito de se juntarem em parques e praias”, explica o vereador Carlos Rabaçal. Desta forma, a circulação estará interrompida “na antiga EN 379-1 entre o Outão e o cruzamento com a EN 379 -1 (Pinheiro), nas avenidas Jaime Rebelo e José Mourinho e no Parque Urbano de Albarquel, bem como em todos os parques de merendas do concelho”, sendo permitido o acesso apenas a moradores, trabalhadores na zona e a veículos devidamente autorizados.

Esta terça-feira, a Comissão Municipal de Protecção Civil de Setúbal esteve reunida por videoconferência, tendo debatido a contenção da epidemia do coronavírus SARS-CoV-2 e analisado questões de segurança social e saúde pública. “As necessidades específicas quanto às realidades dos lares de idosos e de outros espaços residenciais de carácter social, a par dos estabelecimentos prisionais” também estão a ser estudadas.

Paralelamente, o município detectou o aumento – cada vez maior - de pessoas em situação de pobreza extrema, “decorrente dos problemas gerados pelas situações de perda de emprego ou da capacidade de autofinanciamento”. A linha para entrega domiciliária de bens alimentares e medicamentosos à população de risco já registou 102 pedidos até à data.

No total, a Câmara Municipal de Setúbal já implementou mais de 40 medidas preventivas e de contenção, em resposta à pandemia do covid-19, que já matou 160 pessoas no país e já infectou 7.443. O concelho de Setúbal tem neste momento 25 casos detectados de coronavírus.

Texto editado por Ana Fernandes