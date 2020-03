Prédio evacuado em Lisboa devido a incêndio sem feridos num quinto andar

Um prédio na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, teve de ser evacuado nesta terça-feira devido a um incêndio num apartamento, que obrigou ao corte da rua no sentido Praça do Chile--Martim Moniz, informaram à agência Lusa os bombeiros e a PSP.

De acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio ocorreu no número 82, num quarto do quinto andar, pelas 10h40. Sem avançar pormenores, a fonte dos bombeiros disse que foram queimadas “roupas velhas”.

A mesma fonte indicou que o prédio foi “evacuado na sua totalidade” como medida de protecção. Às 11h55, os bombeiros deram o fogo como extinto e abandonaram o local, não havendo feridos a registar.

Já a PSP informou que o trânsito foi cortado no sentido descendente, no sentido Praça do Chile-Martim Moniz.

A ocorrência mobilizou cerca de 20 operacionais e seis veículos.