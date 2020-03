Palácio de Cristal vai ser hospital para combater covid-19

A Câmara do Porto tinha anunciado a transformação do Super Bock Arena — Pavilhão Rosa Mota num espaço “limpo” para receber idosos de lares que, após a realização do teste, tivessem um resultado negativo. Mas a ideia mudou e o espaço será agora um hospital dedicado à covid-19.

O pavilhão está a ser preparado pelo Exército português e terá espaço para 300 camas, numa parceria da autarquia com os centros hospitalares do Porto. “Permitirá aliviar a pressão sobre os dois principais hospitais públicos da cidade que têm estado na primeira linha de actuação à doença”, o São João e o Santo António, afirma a câmara em comunicado.

“As instalações e camas deste Hospital Porto. estão a ser montadas pela Câmara do Porto com o apoio do Exército Português, destinando-se a receber doentes infectados com covid-19 mas assintomáticos ou com sintomas ligeiros sem possibilidade de isolamento no domicílio. Poderão ser também usadas por doentes infectados e com necessidade de cuidados médicos devido a outras patologias. Servirão ainda para acolher doentes em fase de convalescença, após infecção por covid-19”, indica a nota.

A Câmara do Porto, com o Centro Hospitalar Universitário do Porto e o Centro Hospitalar de São João, são responsáveis pela logística e o Conselho Regional da Ordem dos Médicos terá a seu cargo a gestão hospitalar desta unidade, que oferece “condições excelentes relativamente aos normais hospitais de campanha”.