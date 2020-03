Covid-19: Ponta Delgada cancela festas do Espírito Santo e dos 474 anos da cidade

A Câmara Municipal de Ponta Delgada anunciou nesta terça-feira o cancelamento da comemoração oficial dos 474 anos da cidade, na próxima quinta-feira, e as Festas do Divino Espírito Santo do concelho, em Julho, devido à “reiterada situação de contingência regional”.

Em comunicado, a maior autarquia dos Açores informa que “considerando o prevalecente estado de emergência nacional e a reiterada situação de contingência regional, no âmbito do combate à pandemia covid-19, a Câmara Municipal de Ponta Delgada determinou prorrogar todas as medidas municipais de carácter excepcional para além do dia 31 de Março e enquanto vigorar o actual estado de excepção”.

A autarquia cancela, assim, a comemoração oficial dos 474 anos da Cidade de Ponta Delgada, na quinta-feira, e decidiu ainda suspender a celebração pública do feriado municipal, associado à segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres, no próximo dia 18 de Maio.

As maiores festividades religiosas dos Açores, o Santo Cristo dos Milagres, já haviam sido suspensas também devido à pandemia da covid-19.

A Câmara de Ponta Delgada decidiu ainda cancelar a realização das XVII Grandes Festas do Divino Espírito Santo do concelho, previstas para entre 09 e 12 de Julho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até à data, foram detectados na região 48 casos positivos para infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 18 em São Miguel, nove na ilha Terceira, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

O Governo dos Açores decidiu hoje declarar a prorrogação da situação de contingência na região até 30 de Aabril.

No concelho da Povoação, em São Miguel, foi decretado no domingo um cordão sanitário devido à transmissão local de coronavírus.