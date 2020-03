Covid-19: Aldeia do morango teme ficar com toneladas na terra em Mirandela

A aldeia de São Pedro Velho, em Mirandela, conhecida pelo morango, teme pela colheita deste ano com toneladas do fruto que podem ficar por apanhar por falta de trabalhadores e de procura devido à pandemia de covid-19.

“Os morangos não param de crescer e amadurecer” e avizinham-se “tempos difíceis para os produtores” como escreveu nesta terça-feira, nas redes sociais, o presidente da junta de freguesia, Carlos Pires, que deu conta à Lusa da “apreensão” em relação à apanha e ao escoamento do fruto.

Devido às medidas de contenção da pandemia, não haverá nesta aldeia do distrito de Bragança a feira anual de Maio, onde os produtores vendiam “oito a dez toneladas” e os armazenistas ainda não fecharam encomendas devido à redução do consumo, como indicou.

Provavelmente na Páscoa já haverá morangos para vender e a junta de freguesia vai apoiar os produtores criando pontos de venda a anunciar dentro de dias, mas teme que as consequências desta colheita sejam “drásticas” para a aldeia e que a produção possa mesmo desaparecer.

Numa época normal, os cinco produtores da aldeia têm, em média cada um, “sete a oito trabalhadores diários na apanha, segundo o autarca, e colhem entre “500 a mil quilos todos os dias”, que não podem guardar.

Um dos armazenistas de Bragança que costuma receber a produção encerrou portas e os restantes prevêem uma redução no consumo, que irá reflectir-se no escoamento.

Carlos Pires diz que os produtores antevêem que as cerca de “40/50 pessoas” que costumam contratar para a campanha possam vir a recusar a apanha pelo receio de contágio. “Se correr mal este ano, não sei se os produtores terão forças para voltar à produção”, teme o autarca.

Acresce ainda outro senão, segundo Carlos Pires, e que se prende com o facto de parte da qualidade do morango de São Pedro velho se dever à planta, que é italiana, e que devido às restrições actuais pode não ser possível replantar. “No pior dos cenários, a produção de morango pode acabar”, apontou.

A aldeia de São Pedro Velho produz anualmente uma média de “70 a 80 mil quilos de morango”, de acordo com as contas do autarca.