Páscoa para os mais novos no Museu Berardo

Mantendo a tradição da quadra, o Serviço Educativo do Museu Colecção Berardo, em Lisboa, aproveita a interrupção lectiva para convidar a petizada a participar em oficinas lúdico-pedagógicas. Este ano, por força da reclusão, as férias são em casa, sendo esse o cenário para actividades com o museu, ao longo de duas semanas.

De 30 de Março a 3 de Abril, os desafios passam por fazer o Retrato de Um Piquenique em família, com recurso a tintas, rolhas, pratos, talheres, flores, revistas e jornais (dos quatro aos seis anos); e entrar numa Viagem Improvável, onde se cria uma história recorrendo à escrita, à pintura, ao desenho e a colagens (dos sete aos 13 anos).

Na semana seguinte, pela mesma ordem etária, a brincadeira anda à volta d’A Linha Mágica dos desenhos e de Deambulatório, um mergulho na exposição de Joana Escoval Mutações. The Last Poet. As orientações estão disponíveis online, no site do museu e nas redes sociais.