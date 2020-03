Covid-19: APSI dá dicas para prevenir acidentes domésticos em dias de isolamento social

No sentido de promover o abrandamento da propagação do surto de covid-19, há famílias em casa há mais de duas semanas, com crianças não menos curiosas do que o costume e pais mais atarefados do que antes — ora porque estão em teletrabalho, ora porque, pura e simplesmente, estão mais preocupados do que o costume.

O resultado, avisa a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), é o aumento de “possibilidade de acidentes domésticos”, tendo na última semana registado incidentes graves, entre quedas de varandas, acidentes com gás ou mesmo com armas de fogo.

Para também achatar a curva dos acidentes domésticos, a associação divulgou nesta terça-feira um comunicado com várias dicas, cuja intenção é manter as crianças em segurança e as famílias afastadas dos serviços de urgências hospitalares.

Para menores até aos 5 anos, aconselha-se a utilização de “um limitador de abertura” nas janelas e portas de acesso a varandas, que não abra mais de 9 cm; nunca deixar móveis ou cadeiras junto a janelas nem brinquedos nas varandas; não transportar líquidos quentes (como a sopa acabada de fazer) com crianças por perto; guardar todos os produtos de limpeza imediatamente após a sua utilização em armários altos e trancados; despejar a água dos baldes logo depois de limpar a casa; e confirmar que as estantes e armários altos estão bem fixos à parede.

No entanto, não é apenas esta faixa etária que corre o risco de acidentes e a APSI alerta para um cuidado extra com as crianças mais velhas e os adolescentes, já mais autónomos, mas ainda assim menos focados do que um adulto quando executam uma tarefa. Daí que a associação alerte para a necessidade de ensinar a fazer as mais variadas coisas em segurança: acender fósforos de dentro para fora, a cortar alimentos com a lâmina afastada dos dedos, a usar pequenos electrodomésticos com as mãos bem enxutas.

Outros conselhos incluem nunca secar o cabelo na casa de banho, colocar sempre o tapete antiderrapante na banheira ou polibã; não sobrecarregar as fichas eléctricas com vários aparelhos; nunca sentar em parapeitos.

“A APSI sabe que o tempo é de grandes desafios para as famílias”, lê-se no comunicado, onde a associação informa estar a trabalhar no sentido de aconselhar ou esclarecer dúvidas relacionadas com a segurança em casa.

APSI, a associação que ajuda a proteger as crianças Fundada em 1992, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) tem como objectivo alertar e intervir para a redução dos acidentes com crianças e jovens. Ao longo da sua existência, a APSI tem feito investigação, formação, consultoria e campanhas informativas junto do grande público. Tem ainda promovido a mudança das leis. “Antes de a APSI existir, as cadeirinhas nos carros nem sequer eram obrigatórias por lei”. A APSI também reclama para si parte dos louros na lei do transporte colectivo de crianças, que define que nos autocarros existam cadeirinhas e cintos para os alunos viajarem em segurança. Por outro lado, face ao número de acidentes nos equipamentos escolares e desportivos, a associação bateu-se por uma lei que obrigasse, por exemplo, as escolas a fixar as balizas ao chão. Diariamente, a associação é contactada por pais, autarquias e profissionais da área da arquitectura e construção civil. As principais questões a que a APSI responde são sobre as cadeirinhas para os automóveis: qual é a melhor? No transporte colectivo, de quem é a responsabilidade de comprar as cadeiras? Como pôr as cadeirinhas nos assentos dos autocarros, demasiado estreitos? Mas há também quem telefone para saber quais devem ser as condições no espaço dos recreios da escola e que protecções podem ser colocadas nas piscinas e nas grades das varandas, para que as crianças não caiam. B.W.