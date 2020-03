Começar a Primavera em casa

Só quando a hora muda, tenho efectivamente a sensação que mudámos de estação. Este não foi o cenário com que imaginámos começar uma das épocas mais simpáticas do ano, mas adaptarmo-nos às circunstâncias que temos é necessário e fundamental. Inspirarmo-nos com ideias, projectos e interiores bonitos é também algo de positivo que podemos fazer por nós mesmos, já que acredito no indubitável impacto psicológico positivo que isso tem na nossa vida.

Por isso, aqui ficam algumas ideias e sugestões para começarmos bem a Primavera em casa.

1. Destralhar, limpar e organizar

Porque a nossa casa também merece alguns cuidados especiais que nem sempre temos tempo ou vontade de lhe dar, estes três verbos podem ser agora postos em prática de uma forma mais activa. Pôr em ordem papelada, arrumar gavetas e estantes, deitar fora coisas que já não nos são úteis (ou que já não gostamos) e dar uma limpeza extra e mais profunda são pequenos gestos que nos ajudam a sentir melhor no espaço onde agora passamos a maior parte do nosso tempo. Dentro destes assuntos das arrumações e limpezas, a Marie Kondo (que já falei aqui e aqui) é sempre uma fonte de inspiração.

Foto Pinterest

Uma limpeza também importante (e à qual me vou dedicar nos próximos dias) é à do meu computador. Ter um desktop mais clean e arrumado é um objetivo antigo. A desorganização só me complica e atrasa a vida e não é nada atraente do ponto de visto estético sempre que começo a trabalhar.

Foto Jillian Harris

2. Seguir contas inspiradoras no Instagram

Hoje, o Instagram é uma das minhas fontes de inspiração preferidas. É aqui que sigo as marcas que mais gosto, os artistas que mais admiro e os projectos que mais me inspiram. Dentro de estilos muito diferentes, aqui ficam três contas que gosto bastante e sigo diariamente.

@mamoesjka_nl

A conta de Instagram da Ilona Zieltjens é um regalo para os olhos e para quem gosta de decoração. Com um sentido estético super apurado e uma paleta de cores muito apetecível, aqui podemos seguir e tirar ideias da sua bonita casa na Holanda.

Foto @mamoesjka_nl

@thedesignchaser

Dentro de um estilo mais minimalista e monocromático, a conta da designer Michelle Halford (autora do projeto The Design Chaser) é também outra das minhas preferidas.

Foto @thedesignchaser

@coco.camellia_

Por fim, a conta da Tara Wokulski, fundadora de atelier de decoração Coco Camellia sediado em Melbourne, cujos projetos e paleta de cores me deixa sempre inspirada.

Foto @coco.camellia_

3. Mudar os têxteis

Fazer uma pequena mudanças aos têxteis da casa ajuda certamente a fazer o switch para a nova estação. Cá por casa, por exemplo, já comecei a trocar lençóis mais quentes por lençóis mais frescos e a guardar algumas mantas mais invernosas. Para quem tem mais do que uma, é também uma boa altura de alterar a capa de edredão da cama e fazer algumas mudança também a nível da almofadas.

Alvhem Zara Home Fotogaleria Alvhem

4. Ver a série Abstract - The Art of Design

Ver séries é o passatempo preferidos de muitos de nós em casa, e há pouco tempo comecei a ver uma na Netflix que recomendo vivamente a todos os criativos. Chama-se Abstract e debruça-se sobre as várias artes, desde o design de interiores à arquitectura, passando pela ilustração, design de moda e fotografia. A série está muito bem-feita e é uma óptima forma de aprender e tirar ensinamentos com os melhores.

"O design é uma ferramenta para melhorar a condição humana." Ilse Crawford

Studio Ilse Studio Ilse Fotogaleria Studio Ilse

O episódio 8 (dedicado ao design de interiores) foi dos meus preferidos e foca-se no trabalho de uma das grandes referências nesta área, a britânica Ilse Crawford, cujo trabalho (e pessoa) fiquei a admirar ainda mais.

Foto Studio Ilse

