Foi você que pediu um Coronaburger?

Tem que comê-lo para vencê-lo. Pelo menos é essa a filosofia de um chefe de um restaurante de Hanói, que está a tentar aumentar a moral da capital vietnamita com os seus búrgueres verdes sob a temática do coronavírus.

Rindo para enfrentar a pandemia global, Hoang Tung e a equipa passam agora os dias a moldar dezenas de pães para hambúrgueres com chá verde e que ficam completados por pequenas “coroas” feitas de massa, para se parecerem com as imagens microscópicas do vírus

“Temos esta piada de que se estás com medo de algo, o melhor é comê-lo”, disse Tung, na sua Pizza Home que faz take-away para o centro de Hanói.

“É por isso que o coronavírus deixa de ser assustador depois de você o comer na própria forma do vírus. Esta maneira de pensar espalha alegria para os outros durante esta pandemia”, disse Tung. A loja vende cerca de 50 búrgueres por dia, apesar do crescente número de espaços comerciais forçados a fechar por causa do vírus.

O Vietname começou com uma reacção leve ao surto e foi obrigado a mudar para medidas cada vez mais rigorosas, tendo agora passado ao isolamento social, deixando apenas abertos negócios e espaços comerciais considerados essenciais, como os da alimentação.

Na loja de Hoang Tung, um idoso, na altura da reportagem, entrava com o seu neto para provar o hambúrguer e deu a Reuters a sua opinião:

Foto Nguyen Huy Kham/reuters

“Este coronavírus é muito perigoso. Mas se comermos um hambúrguer com esta forma, na nossa cabeça é já como se fôssemos vitoriosos”.

Os últimos dados oficiais divulgados pelo Vietname quanto ao surto do coronavírus: 207 infectados, nenhuma morte. O país tem mais de 95 milhões de habitantes.