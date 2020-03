Covid-19: Em Angeiras ainda se pesca, enquanto o vírus deixar

São poucos, alguns já com mais de 60 anos, mas nem o facto de estarem já entre aqueles que do ponto de vista etário mais têm sido afectados pela covid-19 os faz parar. Em Angeiras, a pesca é local, feita em pequenos barcos com dois pescadores a bordo, e cada um deles depende do outro para viver. Em terra, o peixe continua a ser vendido, apesar de haver menos gente a ir procurá-lo directamente à praia, como é costume por aqui. Mas no mercado pede-se que o país não páre de pescar, porque essa paragem iria deixar muitas outras actividades sem rendimentos.