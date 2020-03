TAP coloca 90% dos trabalhadores em layoff e reduz horário aos outros

A administração da TAP comunicou esta tarde aos trabalhadores da empresa que vai avançar com o processo de layoff simplificado, com a “suspensão temporária da prestação do trabalho para cerca de 90% dos colaboradores” e “uma redução do período normal de trabalho, em 20%, para os restantes 10%” dos trabalhadores. No final do ano passado, a TAP empregava nove mil pessoas.

A medida tem início na quinta-feira, dia 1 de Abril, e por um período de 30 dias que pode vir a ser alargado.

No primeiro caso, o pagamento será de 2/3 das remunerações fixas mensais, tal como prevê o regime de layoff, em que 66% é pago pelo Estado e o resto pela empresa (no valor máximo de 1095 euros).

Já no caso dos funcionários com redução de horário de trabalho o pagamento sobe para 80% das remunerações fixas mensais, porque, diz a gestão, estes continuam a trabalhar para assegurar a retoma. A gestão informa ainda que todos os funcionários “serão informados individualmente, antes da implementação, sobre a modalidade que lhes será aplicada”.

Os administradores executivos e não executivos “propuseram, de forma voluntária, uma redução maior da sua remuneração, no valor de 35%”, diz o comunicado da empresa liderada por Antonoaldo Neves.