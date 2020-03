Covid-19: CTT lançam medidas para reduzir risco de contágio no pagamento das pensões

Os CTT anunciaram nesta terça-feira uma série de medidas direccionadas para os cerca de 370 mil pensionistas que, nos próximos dias, vão ter os seus vales a pagamento.

Entre elas, a empresa está a antecipar a emissão dos vales e a alargar os prazos de pagamento das pensões, para tentar evitar um grande número de pessoas idosas a recorrer em simultâneo aos pontos CTT no começo do mês de Abril.

Também se prevê a entrega gratuita de milhares de pensões ao domicílio.

“Os CTT vão antecipar a emissão e o pagamento dos vales em dois dias úteis e fasear a distribuição, durante oito dias, de modo a minimizar o risco de afluência aos locais de pagamento e de contágio”, explicou a empresa, em comunicado.

Os vales serão emitidos no dia 1 de Abril e serão distribuídos até 9 de Abril. Durante este período, os CTT terão 34 lojas com horários alargados.

Desde a declaração do estado de emergência, todas as lojas CTT têm estado a funcionar apenas durante a manhã (mantendo o atendimento à porta fechada). Contudo, entre 1 e 9 de Abril, em 34 destas lojas, o horário de atendimento será das 9h00 às 13h30 e das 14h30 às 17h30 (a lista de lojas com horário alargado pode ser consultada no site dos CTT).

A empresa assegura também que durante este período de pagamento de pensões existe em cada município um ponto de contacto com as populações, que pode ser uma loja (uma estação) ou um posto de correio (onde um parceiro dos CTT presta este serviço ao abrigo de um contrato com a empresa).

Pensão ao domicílio

Outra das medidas mitigadoras adoptadas pela empresa será “reforçar o serviço de pagamento de vales ao domicílio pelo carteiro”, de forma gratuita.

Com isto, a empresa de correios evitará que “cerca de 100 mil dos 370 mil pensionistas que recebem mensalmente os vales” se desloquem para receber o dinheiro da pensão.

O reforço deste serviço é assegurado pela “rede de carteiros dos CTT, que se mantêm operacionais num espírito hercúleo de proximidade e serviço às populações”, e a empresa assumirá “integralmente este custo” nas zonas do país onde existe “maior capacidade operacional para realizar a entrega em casa”.

Recordando que os vales são válidos por um mês, os Correios notam que os pensionistas que não necessitem imediatamente do dinheiro podem evitar levantá-lo logo nos primeiros dias, quando se espera que a afluência seja maior.

Também referem que, “em caso de necessidade”, e de se estar a esgotar o prazo de validade, as pessoas “podem pedir através da linha CTT a substituição do respectivo vale, por um novo período de 30 dias, fazendo a troca do mesmo numa loja CTT”.

Tratando-se os vales de um meio de pagamento endossável, “com a assinatura do pensionista no verso do vale e fazendo-se acompanhar do documento de identificação do pensionista e da sua própria identificação é possível que um terceiro (familiar, cuidador, amigo)” proceda ao levantamento.

Há ainda outra alternativa para evitar que os pensionistas saiam de casa, recorda a empresa: estes vales, quando devidamente endossados, “podem ser depositados na conta do próprio ou em conta de terceiros”. É sempre possível que estas pessoas adiantem as verbas aos pensionistas, “mesmo que para isso tenham de aguardar a liquidez em conta”.

Saiba quais são as lojas CTT com horário alargado durante o período de pagamento de pensões:

- Loja CTT Avenida (Braga)

- Loja CTT Barcelos

- Loja CTT Boavista (Porto)

- Loja CTT Bonfim (Porto)

- Loja CTT Bonfim (Setúbal)

- Loja CTT Calouste Gulbenkian (Funchal)

- Loja CTT Cartaxo

- Loja CTT Covilhã

- Loja CTT Ermesinde

- Loja CTT Espinho

- Loja CTT Faro

- Loja CTT Fernão Magalhães (Coimbra)

- Loja CTT Gondomar

- Loja CTT Guimarães

- Loja CTT Guarda

- Loja CTT Lousada

- Loja CTT Marquês de Pombal (Porto)

- Loja CTT Maximinos (Braga)

- Loja CTT Monte Belo (Setúbal)

- Loja CTT Paços de Ferreira

- Loja CTT Palmela

- Loja CTT Paivas

- Loja CTT Paredes

- Loja CTT Penafiel

- Loja CTT Ribeira Brava (Madeira)

- Loja CTT Santana (Sesimbra)

- Loja CTT Santarém

- Loja CTT Torre da Marinha

- Loja CTT Torres Vedras

- Loja CTT Vale das Flores (Coimbra)

- Loja CTT Valongo

- Loja CTT Vila Nova Famalicão

- Loja CTT Vila Nova de Gaia

- Loja CTT Zarco (Funchal)