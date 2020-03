Centeno diz aos outros ministros do euro que vai apresentar alternativas “concretas”

Com a discussão em torno da resposta europeia à crise económica trazida pelo coronavírus ao rubro, Mário Centeno, como presidente do Eurogrupo, avisou os restantes ministros da zona euro que vai apresentar propostas alternativas para discussão, que vão além da das ideias postas até agora em cima da mesa, como a utilização das linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).

Numa carta enviada a todos os membros do Eurogrupo – o órgão que reúne os ministros das Finanças da zona euro – o ministro português, num primeiro passo para a preparação da reunião agendada para a próxima terça-feira, dia 7 de Abril, sinaliza a intenção de ir mais longe na discussão de modelos de financiamento comuns entre os Estados-membros, comprometendo-se desde já a avançar com novas propostas “concretas, bem justificadas e efectivas”.

A reunião do Eurogrupo da próxima semana acontece numa altura em que são evidentes as divergências na zona euro sobre qual a melhor forma de os diversos governos assegurarem o financiamento de que precisam para reforçarem os seus orçamentos para esta crise.

No último Eurogrupo, o máximo que se conseguiu foi garantir um “acordo amplo” em torno da ideia de cada país poder, caso considere necessário, recorrer às linhas de crédito cautelares disponibilizadas pelo MEE, num valor até 2% do PIB (o que no caso português corresponde a cerca de 4000 milhões de euros).

Este tipo de medida, contudo foi considerado insuficiente por países como a Itália, Espanha e Portugal, que pretendem formas mais ambiciosas de mutualização da dívida, como a emissão das chamadas “coronabonds”, não aceitando por exemplo, o condicionalismo que normalmente está associado às linhas de crédito do MEE.

Por isso, na cimeira de líderes que se seguiu à reunião do Eurogrupo, na semana passada, não se chegou a um entendimento e a bola voltou a ser passada ao Eurogrupo, que ficou com duas semanas para apresentar propostas.

Num cenário em que, a sul, se pede mais ambição na mutualização da dívida, e a norte se recusa avançar nessa matéria, o presidente do Eurogrupo diz na missiva enviada aos seus colegas, citada pelo jornal online Politico, que os ministros “devem explorar maneiras de usar os instrumentos actualmente existentes, mas devem estar abertos a considerar alternativas, nos casos em que as primeiras se revelem insuficientes”.

“Estou pronto a colocar à discussão propostas concretas, bem justificadas e efectivas, que nos possam ajudar a elevar o nível da nossa resposta”, afirma Mário Centeno.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na carta, o ministro português dá sinais de querer avançar no sentido de uma maior partilha de custos entre os países. Lembrando que “inevitavelmente”, os países da zona euro vão sair da crise “com níveis de dívida muito mais elevados”, Centeno deixa o desejo de que “este efeito e as suas prolongadas consequências não se tornem uma fonte de fragmentação”, uma forma de dizer que os custos da crise não devem ser suportados de forma desigual entre os países da zona euro, deixando algumas das economias mais uma vez para trás.

Por isso, alerta, o modo como os governos da zona euro vão lidar com este “encargo comum” irá determinar “a forma e a dimensão da recuperação, e, em última análise, a coesão da zona euro”

Antes de se reunir com os outros ministros na próxima semana, Mário Centeno irá discutir, já durante esta terça-feira, a resposta económica dada à crise com o presidente do Conselho, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.