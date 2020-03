Bolsas abrem com ganhos, petróleo em baixa

O índice PSI-20 abriu - à imagem das principais praças europeias - com ganhos entre 1% e 2%, esta terça-feira. No caso do principal índice português, quase todas as cotadas estavam no “verde” pelas 8h35, à excepção da Jerónimo Martins, Novabase e Pharol. Na Alemanha, o DAX subia 2,32%, em França o CAC 40 ganhava 1,66% e o IBEX 35 crescia 1,79% em Espanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 estava a ganhar 1,7%.

Já as bolsas asiáticas mostraram comportamentos mistos, com o Nikkei, no Japão, a sofrer uma perda – embora modesta - e as praças chinesas a subirem - embora pouco. Na China, houve boas notícias com sinais de recuperação da actividade económica, tendo o índice de produção industrial recuperado de forma vincada com a reabertura das fábricas, mas, conforme afirmou um analista ao Financial Times, isso não quer dizer que já tenha havido um regresso aos níveis anteriores de produção. No Japão, no meio dos estímulos económicos, o receio é o de uma segunda vaga de contágios do novo coronavírus. Ontem, o índice norte-americano S&P 500 ganhou 3,3%.

O preço do petróleo (brent) mantém-se em níveis muito baixos, sinal de que o mercado considera que a economia está longe de recuperar (além do efeito de guerra de preços desencadeada pela Arábia Saudita, e que está a ter efeitos negativos não só na Rússia mas também em outros países da OPEP, como Angola). Mesmo assim, teve uma pequena subida, com o barril a cotar-se na casa dos 23 dólares (há um mês, o preço era de 50 dólares por barril).