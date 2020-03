Apoio a microempresas do turismo recebeu 2000 candidaturas

A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo, e que abrange empresários em nome individual, recebeu mais de duas mil candidaturas desde o seu início, 19 de Março.

De acordo com o Instituto do Turismo, estas candidaturas representam pedidos de apoio à tesouraria avaliados em cerca de 20 milhões de euros, ou seja, perto de 1/3 do total disponível. “Destas candidaturas, o Turismo de Portugal já concedeu 3,7 milhões de euros de incentivo”, refere o comunicado, que não indica o número de empresas correspondente.

Segundo o Turismo de Portugal, a área com mais candidaturas é a da restauração e bebidas (com 32% do total), seguindo-se o alojamento local (24%) e a animação turística e organização de eventos (19%). Esta linha de tesouraria avança com um apoio de 750 euros por cada trabalhador mensalmente, durante três meses, até “ao montante máximo de 20 mil euros por empresa”.

Este é o valor que se atinge fazendo o cálculo a nove trabalhadores, número máximo para se ser ainda considerada uma microempresa. O financiamento tem a particularidade de não vencer juros. Sobre o reembolso, este é feito a três anos, “incluindo um período de carência de 12 meses”. As candidaturas são feitas directamente através do Turismo de Portugal, que afirma que a linha irá “manter-se em vigor até ser alcançada a dotação orçamental prevista”.

O sector do turismo tem ainda acesso a três outras linhas orientadas para o apoio à tesouraria, dedicadas à restauração e similares; agências de viagens, animação, organização de eventos e similares; e empreendimentos e alojamentos turísticos. Ao todo, são 1700 milhões de euros, dos quais 645 milhões para as micro e pequenas empresas.