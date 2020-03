Rodrigo Guedes de Carvalho: “Como não desatar a chorar?”

Com o mercado editorial e livreiro quase parado, Rodrigo Guedes de Carvalho surgiu esta terça-feira com um romance novo em formato digital – ​e-book e audiobook – e ainda sem data para lançamento em papel. A iniciativa é inédita em Portugal e só acontece por se estar a viver um momento de excepção. “Isto é tudo terrível, mas acho que o formato áudio do meu livro acabou por ganhar uma relevância que provavelmente não teria se estivéssemos na nossa vida normal”, diz o jornalista e escritor que tem estado em destaque neste momento pouco “normal” enquanto pivô do Jornal da Noite da SIC.

