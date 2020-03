Covid-19: Boom Festival deste ano reagendado para o Verão de 2021

O Boom Festival deste ano foi reagendado para o Verão de 2021, anunciou a organização esta terça-feira citando as limitações impostas à logística e segurança pela covid-19. As novas datas do festival, que reúne forte componente de público internacional, são de 22 a 29 de Julho de 2021.

A organização recordou no site do festival que está a acompanhar a evolução da pandemia causada pelo novo coronavírus e que já em meados de Março tinha comunicado que continuava a trabalhar para que a edição deste ano do evento decorresse com normalidade em Julho. Mas “considerávamos ainda a não realização caso a situação mundial se deteriorasse”, explicam.

Não estando reunidas as condições para que o festival decorra — “é irrealista achar que se a pandemia passar até Julho os efeitos psicológicos irão desaparecer subitamente”, atentam, explicando também que o surto impôs limitações “à produção e logística do festival, assim como à comunidade mundial” que reúnem a cada edição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É uma escolha que nos abala. Irá colocar a organização numa situação extrema”, explicam, dando conta das famílias e freelancers, bem como artistas, técnicos e fornecedores, além da região de Idanha-a-Nova onde se realiza o festival, que serão afectados. “Não obstante, consideramos que é a decisão sensata.”

O Boom Festival junta-se assim ao Festival Músicas do Mundo de Sines e ao Nos Primavera Sound do Porto que, nos últimos dias e no sector dos festivais de música e artes, cancelaram ou adiaram as suas edições de 2020 devido aos efeitos da pandemia da covid-19.