O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

O Porto à beira de um cerco sanitário? Foi a notícia do dia depois da directora-geral de Saúde, Graça Freitas, ter admitido essa possibilidade na conferência de imprensa diária ao final da manhã, suscitando a oposição veemente do autarca Rui Moreira. Oito horas depois, o Ministério da Saúde garantiu que afinal não tem nenhuma proposta nesse sentido.

O Porto é o concelho com mais casos de infecção (941), seguido de Lisboa (633), Vila Nova de Gaia (344), Maia (313) e Matosinhos (295). O número, porém, que se mantém inalterado nos últimos dias é o dos doentes recuperados. Desde quinta-feira que são apenas 43. A Andrea Cunha Freitas foi tentar descobrir a razão.

O estado de emergência deverá ser prolongado por mais 15 dias, admitiu o primeiro-ministro, António Costa, quando se registam 140 mortes por covid-19 e 6408 casos de infectados. Saiba mais aqui

Na área da educação, os sindicatos já apelam para que os exames nacionais sejam adiados para Setembro e as provas de aferição sejam canceladas. A Universidade do Minho admite oficialmente que não haverá aulas até ao final do semestre.

Esta segunda-feira, a DGS divulgou ainda as novas orientações para as grávidas. Saiba mais aqui

A caminho de Governo de salvação?

Depois de Rui Rio ter admitido dar a mão ao PS para um Governo de salvação em entrevista à RTP, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa comentaram o assunto com cautelas e algumas nuances. António Costa sublinhou que, a seguir a esta pandemia, haverá um momento para “relançar a reconstrução” da economia. “Aí o esforço necessário tem de ser de todos. Esse sentido de salvação nacional tem prevalecido na sociedade portuguesa e nos políticos”, disse. Já o Presidente da República tentou afastar a discussão. “Temos o Governo que temos e a prioridade é resolvermos este problema”, disse, considerando que discutir governos de salvação nacional “é congeminar sobre um futuro longínquo ou sobre o Governo que estará em funções daqui a não sei quanto tempo”.

Esta segunda-feira, ficou-se a saber também mais pormenores sobre a proposta de lei do Governo para proteger o arrendamento habitacional: os senhorios terão empréstimo do Estado para compensar rendas por pagar. Saiba mais aqui

Bolsas sobem, menos a de Madrid

Depois de um começo de semana negativo, a bolsa de Lisboa seguiu a tendência da generalidade das congéneres europeias e também recuperou terreno. Aliás, só a de Madrid é a excepção nas bolsas europeias. Saiba mais aqui

Enquanto isso, na frente da Ciência...

Vários cientistas pararam o que estavam a fazer para porem o seu conhecimento e experiência no problema da covid-19. David Aragão é um dos estafetas, que, em vez do testemunho, passa conhecimento. Neste caso, a ideia é encontrar medicamentos para o novo coronavírus. Saiba mais aqui

Lá fora

O Conselho da Europa e o escritor italiano Roberto Saviano elogiam Portugal por regularizar os seus imigrantes em tempo de pandemia.

Um sinal preocupante veio de Budapeste. À custa do coronavírus, Viktor Orbán conquista poderes plenipotenciários para governar a Hungria.

Já a Alemanha está a estudar a possibilidade de atribuir um “certificado de imunidade” a quem tiver tido covid-19 para poder voltar à vida normal. Saiba mais aqui