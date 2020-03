Covid-19 faz 140 mortes em Portugal. Casos sobem para 6408, o crescimento mais baixo desde agravamento do surto

Até esta segunda-feira foram registadas 140 mortes – mais 21 do que no domingo – e 6408 casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal (são mais 446 do que no dia anterior, o que corresponde a um aumento de 7,5% face a domingo), segundo os dados revelados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico, actualizado diariamente. No domingo tinham sido registados 5962 casos de infecção e 119 mortes.

A taxa de crescimento de casos de um dia para o outro foi a mais baixa desde o agravamento do surto. No dia 10 de Março, tinha sido registada uma variação de 5%; nesta segunda-feira, foi de 7,5%.

Há 4845 pessoas a aguardar resultado laboratorial e continuam a ser 43 as pessoas que recuperaram. Há 571 pessoas internadas e 164 nos cuidados intensivos (mais 26 do que no domingo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Norte do país continua a ser a região com mais casos: são 3801 e 74 mortes; segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 1577 casos e 30 mortes. No concelho do Porto, os casos de infecção mais do que duplicaram de domingo para segunda: há agora um total de 941 infectados, quando no domingo eram 417 – são mais 524 casos diagnosticados em 24 horas. O Porto é, assim, o concelho com mais casos de infecção, seguido de Lisboa (633), Vila Nova de Gaia (344), Maia (313) e Matosinhos (295).

Ainda que mais de metade das mortes seja registada em pessoas com mais de 70 anos, no domingo uma criança de 14 anos de Ovar morreu, mas o seu óbito não aparece registado no boletim epidemiológico desta segunda-feira – o adolescente estava infectada com covid-19 mas também tinha outras complicações de saúde, explicou a ministra da Saúde, Marta Temido. “Esta criança tinha uma situação complexa do estado clínico habitual e do estado agudo das últimas 24 horas. Apesar de ter um teste covid positivo, a sintomatologia com que chegou ao hospital pode indicar outro tipo de patologia. Temos, por isso, de ter muito cuidado na análise. Tinha covid, sim, mas isso não impede que tivesse outros problemas graves. É uma situação que tem de ser vista com cautela do ponto de vista clínico”, detalhou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 33.568 mortes por todo o mundo desde que a doença surgiu em Dezembro na China. Até hoje, foram diagnosticados pelos menos 715 mil casos de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (que provoca a doença covid-19). A Itália continua a ser o país com mais mortes (mais de 10 mil), seguido da China (3304 mortes) – os Estados Unidos têm já mais de 143 mil casos de infecção e 2514 mortes. Em Espanha, morreram 812 pessoas nas últimas 24 horas – no total, já morreram 7340 pessoas e há mais de 85 mil pessoas infectadas no país.