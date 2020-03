Alargar a capacidade de internamento até às 300 camas, criar um hospital de campanha dentro do Campo Pequeno com mais duas centenas de camas e transformar-se em hospital totalmente dedicado para doentes com covid-19 são os planos que os responsáveis do Curry Cabral, em Lisboa, já delinearam, caso seja necessário reforçar a resposta ao surto de covid-19 na capital.

A passar pela segunda pandemia da sua vida, Fernando Maltez, director do serviço de doenças infecciosas do hospital, avisa que, apesar de a taxa de mortalidade ser mais elevada acima dos 70 anos, entre os 50 e os 60 há muitos casos em que é necessária hospitalização. Para evitar que a situação em Portugal atinja a dimensão observada em países como Itália e Espanha, todos têm de cumprir “religiosamente as restrições” impostas, de forma a impedir por todos os meios “o esgotamento do Serviço Nacional de Saúde”.

Tem dito que habitualmente há duas a três pandemias por século. Estamos no início do século e já vamos na segunda. Por que é que isto aconteceu?

O que quis dizer foi que seriam poucos os médicos que passariam, do ponto de vista profissional, por duas pandemias. E esta é completamente diferente da primeira [a da gripe A, em 2009]. A primeira não teve a gravidade que era esperada, embora tivesse uma grande transmissibilidade. Agora, esta é completamente diferente, não tem igualmente uma mortalidade muito elevada, mas tem uma transmissibilidade muito expressiva, o número de casos cresce muito rapidamente, está a mostrar-se muito veloz. E na gripe A tínhamos à nossa disposição um antivírico eficaz e tivemos uma vacina disponível em seis meses.

O que tem sido anunciado, agora, é que apenas deveremos ter uma vacina dentro de muitos meses ou mesmo um ano. Porquê?

Porque é mais difícil. Ainda não se conseguiu uma vacina eficaz para nenhum dos coronavírus anteriores.

Muitas pessoas ficarão infectadas, então, não haverá alternativa?

Uma parte importante da população vai ficar infectada, com certeza.

Temos assistido nos últimos dias à divulgação de várias projecções sobre o presumível pico do surto em Portugal. Umas apontam para o fim de Abril, outras para Maio. A ministra e a directora-geral da Saúde dizem agora que é provável que tenhamos um planalto de novos casos, em vez de um pico.

Essa é uma área dos epidemiologistas. Precisar o momento do pico é muito difícil, é preciso que o vírus se comporte exactamente sempre da mesma maneira, que não sofra mutações genéticas e que o tipo de população que afecte seja exactamente sempre o mesmo. Mais importante do que o momento do pico é que é esse pico não se faça sentir.

O tal planalto, portanto.

Se esse planalto não atingir o nível de um pico, se ficar um bocado abaixo, isso é um bom sinal, uma boa notícia. O que pretendemos é que o número de casos se possa estender por mais tempo, de modo a atenuar um eventual pico.

A nossa taxa de internamento de doentes é muito inferior à de Itália e à de Espanha. Porquê?

Até agora temos tido uma percentagem muito elevada de doentes, os tais 80%, com doença ligeira a moderada, com pouca sintomatologia. São casos benignos, a maioria são doentes com essas características, que estão a ser vigiados por nós no domicílio. Depois, há uns 15% com doença mais grave que requer internamento. E 5% dos casos correm pior.

Também disse já que não são só os mais idosos os mais afectados e que o grupo acima dos 55 anos já é de risco.

Os estudos têm mostrado que os casos piores são doentes em faixas etárias muito elevadas, sobretudo acima dos 70 anos. Também se tem verificado maior mortalidade naqueles que, tendo ou não essa idade, têm algumas comorbilidades, como os infectados por VIH, os transplantados, os doentes que fazem terapêuticas imunossupressoras, os que têm doença cardiovascular, os diabéticos. Esses estarão dentro daqueles grupos em que o prognóstico é pior. [Quanto aos grupos de risco], todos os dias a situação vai mudando, mas é por aí, entre os 50 e os 60 anos, que está a média dos casos [que necessitam de hospitalização]. Já as mortes ocorrem sobretudo nas faixas etárias mais avançadas.

Por que razão é que o novo coronavírus provoca pneumonias tão graves?

Este vírus entra no organismo porque tem receptores no tecido pulmonar. São receptores funcionais que se situam especificamente nas vias aéreas inferiores, isto é, no tecido pulmonar. Daí que o quadro clínico seja essencialmente de pneumonia e, como estes receptores têm tendência para aumentar com a idade, também reside aqui uma justificação para o facto de as pneumonias serem mais frequentes no idoso.

E por que razão é que os homens morrem mais?

Há determinados factores que podem favorecer também o maior número de pneumonias e a sua maior gravidade. Este aumento de receptores funcionais verifica-se igualmente quando se fuma e quando se toma determinados fármacos.

Disse que o Curry Cabral pode transformar-se num hospital dedicado, um hospital exclusivamente para doentes com covid-19? Quando é que isso vai acontecer?

O Curry Cabral era um hospital de referência, neste momento é parcialmente dedicado, mas pode tornar-se totalmente dedicado, se for necessário. Numa primeira fase, podemos ir até às 300 camas ou mais ainda. E temos também à nossa disposição, numa iniciativa conjunta da associação humanitária Cruz de Malta com a RTP e com o empresário Álvaro Covões, uma iniciativa de angariação de fundos para a criação de um hospital com tendas de campanha para serem instaladas no Campo Pequeno e que podem albergar mais 200 e tal doentes.

Quantos doentes com covid-19 têm internados?

Temos 36 doentes internados em enfermaria e 12 internados em cuidados intensivos. E temos 181 internados no domicílio [dados de sexta-feira, 28 de Março]. Estes últimos são situações benignas.

Tendo em conta a evolução do surto em Portugal, acha que vamos conseguir escapar à situação de colapso que se está a viver em Itália e Espanha?

É imprevisível o que vai acontecer. As medidas de contenção foram mais atempadamente implementadas em Portugal do que noutros países, o que nos dá a esperança de que a nossa curva epidemiológica não venha a ser exactamente igual à de Itália e Espanha. Mas tudo isso vai depender muito da capacidade de cumprirmos religiosamente todas estas restrições que nos estão a ser impostas. Muito do que vai acontecer vai depender disso, porque não temos à nossa disposição nem tratamentos antivíricos nem vacinas. Não temos nada.

As pessoas têm que se consciencializar que estas medidas vão ter que ser prolongadas. Temos que nos preocupar é em cumprir estas medidas de modo a evitar uma acumulação de doentes, a ocupação de todas as camas de unidades de cuidados intensivos e de todos os ventiladores, que leve ao esgotamento do Serviço Nacional de Saúde.

E se isso não acontecer?

Os recursos, quer humanos quer técnicos, esgotam-se. Todos os países da Europa se queixam que esgotaram os ventiladores. Tudo isto está a acontecer um pouco por toda a Europa e em Portugal acontecerá o mesmo se não cumprirmos. A nível nacional, temos à volta de 1100, 1200 ventiladores disponíveis. Também se consegue formar pessoas, levará algum tempo, mas haverá pessoas para trabalhar nos ventiladores. O primeiro-ministro anunciou há dias a aquisição de mais 500 ventiladores. Penso que o Governo estará a acautelar as faltas que possam vir a ocorrer se houver um número exagerado de doentes.