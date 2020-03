Municípios criam bolsas de voluntariado para ajudar durante a pandemia

A Câmara de Lamego criou uma bolsa de voluntariado aberta a todos os munícipes que estejam disponíveis para ajudar os outros durante a pandemia da covid-19 e que tem como principais pressupostos a solidariedade e a cidadania.

“Após a recolha de candidaturas e a avaliação do perfil do candidato a voluntariado, a autarquia, enquanto entidade coordenadora, encaminhará os cidadãos para as instituições e entidades, públicas e privadas”, explica o município.

Estas instituições e entidades, “que actuam sobretudo nas áreas da saúde e do sector social”, terão que indicar as suas necessidades e manifestar o interesse em acolher os voluntários, “de acordo com as suas características e competências”, acrescenta.

A iniciativa será dinamizada por uma plataforma digital. A bolsa de voluntariado integra o “Lamego Ajuda”, um programa especial de auxílio e protecção às pessoas mais vulneráveis, em particular a população idosa, devido à actual ameaça à saúde pública.

Segundo a autarquia, até esta segunda-feira, mais de duas dezenas de famílias do concelho já pediram ajuda a este programa. “Requerem a entrega de medicação e bens alimentares de primeira necessidade em suas casas, mas também apoio psicossocial à distância, através da linha de atendimento assegurada por uma técnica especializada que faz o despiste das principais necessidades”, explica.

A autarquia acrescenta que, nos últimos dias, a população idosa “é a franja populacional que mais tem procurado este programa especial de protecção, mas também há registo de munícipes em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar”.

A iniciativa de Lamego não é única. Por todo o país, diversos municípios têm anunciado a criação de bolsas de voluntários para fazer frente ao surto de coronavírus. Em Pampilhosa da Serra, foi criada uma bolsa para cidadãos que possam trabalhar voluntariamente ou dar apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A inscrição pode ser feita através do preenchimento de um formulário que está disponível no Facebook e no site da autarquia — e serve para sinalizar a disponibilidade dos voluntários, que deverão ser chamados em caso de necessidade.

Em Aveiro, foi criada uma bolsa de voluntariado para apoiar os idosos do município. A autarquia procura pessoas disponíveis para prestar apoio no lar da Santa Casa ou noutras instituições que possam vir a precisar de reforços. Os voluntários devem ter menos de 60 anos e não pertencer a nenhum dos grupos de risco referenciados pela DGS e podem inscrever-se através de email.

À lista junta-se Mondim de Basto, também à procura de pessoas disponíveis para ajudar. A rede solidária deverá ajudar os mais vulneráveis com tarefas como a ida às compras, entrega de refeições, medicamentos, passeio de animais domésticos ou outras. Estão igualmente excluídos voluntários que pertençam a grupos de risco. As inscrições podem ser feitas através de um formulário disponível na página da autarquia.

No Fundão, a autarquia está à procura de pessoas que possam prestar apoio a lares, domicílios ou outros serviços. Os voluntários não devem ter mais de 50 anos e podem inscrever-se enviando email para [email protected] ou através dos contactos indicados na página da autarquia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infectados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.