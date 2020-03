O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre encontrar motivação

O Fred e a Inês falam de coisas também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO” e os novos episódios são partilhados no nosso site a cada quarta-feira.

Os autores deixam uma mensagem: ​Primeiramente, começamos por dizer que é bem bizarro já ser quarta-feira outra vez. Não? Somos só nós? ENFIM! Esta semana vimos falar-vos de uma coisa muito importante, mas por vezes tão difícil de ter: MO-TI-VA-ÇÃO! Ufff. Sabemos bem que às vezes é muito difícil de combater a inércia, também lutamos com ela por aqui, mas é tão importante quando chega o momento em que nos levantamos e ficamos só: that’s enough, i’m just gonna DO IT!Ouvir o Shia LaBeouf na cabeça. Por isso, viemos falar um bocadinho disto tudo da motivação e vocação, de fazermos coisas que nos fazem realmente felizes, e fazê-las tanto que ficamos mestres no assunto. Esperamos que vos inspire um pouquinho e que tenham vontade de encher este tempo que está esquisitamente livre (se for o caso) com coisas que vos fazem realmente felizes.

O podcast O Fred e a Inês falam de coisas está disponível no Spotify, Apple Podcasts e outras aplicações. Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.​