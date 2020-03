A fragilidade da Europa no mundo<_o3a_p>

Nestes tempos, além da covid-19 estamos a perceber que o lugar da Europa no mundo, infelizmente, já não existe (pelo menos da maneira que estávamos habituados). Praticamente acabou como actor a nível global. Deixámos de ser a centralidade, deixámo-la fugir paulatinamente para os lados. Hoje, estamos praticamente reduzidos a meros espectadores do que os outros fazem e decidem. Já não contamos, já não temos influência na ordem ou desordem mundial. Quase tudo se joga entre a China e os EUA, e nós, europeus, ficamos a observar os acontecimentos.<_o3a_p>

Esperando que este gravíssimo problema se resolva nos próximos três meses, a Europa terá um grande desafio à sobrevivência como espaço europeu integrado. O maior problema será provavelmente a Itália. Ou a União Europeia se une e apoia fortemente a Itália, que vai sair destroçada desta crise, ou arrisca a desunir-se de vez. Se for assim, o Reino Unido terá aí a “prova” de que fez muito bem em ter-se visto livre do “clube europeu”. E nesta altura não parece que a Europa tenha gente capaz de a manter bem unida e liderar. <_o3a_p>

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

​George Steiner e os tempos difíceis

Em 2016, o filósofo e ensaísta George Steiner concedeu uma entrevista onde abordou algumas questões do nosso tempo. Tive oportunidade de, há dias, a ler transcrita e publicada no El País. Da substância e conteúdo interessantes da entrevista, não posso deixar de aportar duas reflexões. Uma diz respeito à educação dos jovens europeus. Outra a propósito da eutanásia, tão discutida antes de surgir esta terrível pandemia do coronavírus. Relativamente à formação e educação dos jovens, qualquer pessoa minimamente sensata e responsável não deixará de subscrever o que Steiner afirmou. Vejamos: “Estou enojado com a educação de hoje, que é uma fábrica de incultos e que não respeita a memória. Estamos matando os sonhos dos nossos filhos e não lhes estamos a deixar nada. Nada. Incluindo a Europa que já não tem nada para lhes oferecer (…). O dinheiro nunca falou tão alto e os jovens tão pouco ganham”. À pergunta se “o colocar um freio no avanço científico seria também um problema moral”, Steiner respondeu: “Exactamente. Que direitos nós temos? Eu, por exemplo, sou um partidário da eutanásia. Nós, os velhos muitas vezes acabamos prejudicando e destruindo a vida dos mais novos que têm o fardo de nos carregar às costas. Eu queria ter o direito de dizer: obrigado, foi maravilhoso, mas agora chega. Esse dia vai chegar. Na Holanda e na Escandinávia já está quase aprovado… Não temos mais recursos para manter vivas tantas pessoas senis ou mesmo dementes”. Não subscrevendo estas afirmações, estas perturbantes afirmações não deixarão de percutir e ressoar no íntimo das pessoas, particularmente das pessoas idosas, visto que os jovens, nos dias hedonistas e desapiedados que correm nem pensam na velhice. O coronavírus veio terrificar ainda mais os nossos dias e até parece, parece ser um castigo divino. Quem nos vale?

António Cândido Miguéis, Vila Real

