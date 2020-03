Coronavírus: adoecer nos EUA “pode levar uma família à bancarrota”

Isabelle Coelho-Marques vive em New Rochelle, Nova Iorque, uma das cidades mais afectadas pelo novo coronavírus. Ao PÚBLICO, fala sobre o sistema de saúde americano. "Cá, temos de ter seguros de saúde. Ter o azar de ficar doente pode levar uma família à bancarrota", diz a presidente da New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC), uma associação que congrega 69 organizações luso-americanas do Estado de Nova Iorque.

Mais de 33 milhões de trabalhadores norte-americanos (num total de cerca de 157 milhões) não têm baixas pagas.

Os dados mais recentes, divulgados esta segunda-feira, dão conta de 156 818 infectados com covid-19 nos Estados Unidos da América, 66 497 só no estado de Nova Iorque.

