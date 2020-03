Viktor Orbán com poderes para governar por decreto

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, assegurou esta segunda-feira o direito a governar por decreto após a aprovação no Parlamento, pela maioria do seu partido, de uma lei que lhe dá plenos poderes no combate à pandemia do novo coronavírus.

A aprovação da nova lei, que estende o período e a abrangência do estado de emergência no país, foi criticada pela oposição húngara e também por organizações de defesa dos direitos humanos e pelo Conselho da Europa.

A partir de agora, será possível condenar a uma pena máxima de cinco anos de cadeia quem for acusado de “dificultar” a aplicação de medidas de contenção do vírus e “espalhar informação falsa” relacionada com a pandemia.

As organizações de defesa dos direitos humanos dizem que a forma como a lei foi escrita permite ao Governo silenciar jornalistas.

Mas o Governo de Orbán rejeitou essa acusação dizendo que a lei cinge-se ao poder para adoptar medidas necessárias para combater o vírus, e salientou que o Parlamento pode retirar esses poderes a qualquer momento. O partido do primeiro-ministro, o Fidesz, tem uma maioria de dois terços no Parlamento húngaro.

“Isto é uma autorização limitada no tempo e no alcance, dedicada apenas ao coronavírus, e vocês gritam ditadura”, disse o secretário de Estado para os Recursos Humanos, Bence Retvari, durante o período de debate da nova lei, esta segunda-feira.

Orbán, que tem visto os seus poderes reforçados ao longo da última década, tem colidido com a União Europeia e com organizações de defesa dos direitos humanos, que o acusam de minar a democracia na Hungria.

Alguns deputados da oposição salientaram que apoiam os esforços do Governo para gerir a crise, mas propuseram que os poderes executivos fossem limitados por agora, sendo que o Parlamento poderia restituí-los quando fosse necessário.

Todas as propostas de emenda apresentadas pela oposição foram rejeitadas pela maioria do Fidesz.

De acordo com o Governo húngaro, o pico da pandemia do novo coronavírus no país será em Junho ou Julho, e nos próximos dias será apresentado um pacote de estímulos à economia. Até esta segunda-feira, a Hungria tinha 447 casos confirmados de covid-19 e 15 mortes.