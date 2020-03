Câmara de Lisboa activa linha para dúvidas sobre habitação

A Câmara de Lisboa já pôs a funcionar a nova linha telefónica E-Habitação, vocacionada para dar informações e esclarecimentos sobre as políticas de habitação durante a pandemia de covid-19. Está disponível através do número 800 919 075 e do e-mail [email protected].

A linha servirá para responder às dúvidas mais comuns neste período, como “O meu contrato de arrendamento está a chegar ao fim, o que acontece?” ou “O meu senhorio pode subir-me a renda?” ou “Que apoios tenho para tirar o meu fogo do alojamento local e pô-lo em arrendamento?”.

No entanto, a vereadora da Habitação disse ao PÚBLICO na semana passada que queria usar a nova linha como forma de equacionar o futuro das políticas municipais para a crise económica e social que se avizinha. “Precisamos de perceber como é o dia de amanhã das pessoas, para pensar em novos modelos, em novas medidas”, disse.

Num pacote de medidas apresentado na quinta-feira, a câmara decidiu suspender o pagamento de rendas das casas municipais até ao fim de Junho, podendo os inquilinos saldar a dívida ao longo dos 18 meses seguintes. Para o mercado de arrendamento privado o Governo conta aprovar uma moratória semelhante, que tem para já a oposição tanto das associações de proprietários como das de inquilinos.

A nova linha telefónica funciona durante os dias úteis, das 9h às 17h30, e vem substituir a SOS Despejos, que funcionou durante os últimos dois anos.