Oficina: Vamos bater na madeira

“Os trabalhos manuais são uma boa terapia e diz o povo que ‘bater na madeira’ ajuda a afastar as coisas negativas!” Quem o diz é a Marcenaria Artística Pereira, empresa portuguesa e familiar, com saber acumulado há cinco gerações, que aproveita estes dias de “ficar em casa” para aconselhar gratuitamente todos os interessados no restauro e remodelação de peças.

Mais A carregar...

O processo é simples e feito online: basta “partilhar imagens das peças nas stories do Facebook/Instagram com uma breve descrição do projecto que tem em mente e identificar a @marcenariartisticapereira”, sem esquecer a hashtag #vamosbaternamadeira. Nota: se o perfil for privado, deve enviar também por mensagem privada.

Na impossibilidade de manter a política de oficina aberta, as portas abrem-se no mundo virtual para ensinar quem está em casa a lidar com o bicho (incluindo o da madeira).