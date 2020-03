Harry e Meghan não precisam que os EUA lhes pague a segurança

Harry e Meghan, não pretendem pedir ajuda ao governo dos EUA para os custos de segurança, declarou o casal, em comunicado no domingo, em resposta a um tweet do presidente Donald Trump afirmando que os Estados Unidos não pagariam sua protecção. O casal deixa de ser alto membro da família real, oficialmente, nesta terça-feira.

Mais A carregar...

Em Janeiro, o casal revelou que se afastaria dos seus deveres reais e, de acordo com relatos da média, viajaram para o Canadá e, recentemente, mudaram-se para Los Angeles. No início de domingo, Trump escreveu no Twitter: “Trocaram o Canadá pelos EUA. No entanto, os EUA não pagarão pela sua protecção. Eles devem pagar!”

Uma porta-voz do casal disse mais tarde em comunicado: “O duque e a duquesa de Sussex não têm planos de pedir ao governo dos EUA recursos para a sua segurança. Já foram feitos acordos de segurança a título particular”.

A duquesa, Meghan Markle, que se casou com o príncipe Harry, neto da rainha Isabel II, em 2018, criticou Trump durante sua campanha eleitoral em 2016 por ser “misógino”. No ano passado, Trump, ao ser informado das críticas de Meghan, disse: “Eu não sabia disso. O que posso dizer? Eu não sabia que ela era desagradável.”

O casal surpreendeu a família real, no início do ano, com o anúncio de que abandonariam os seus papéis como membros séniores da realeza, a fim de se livrarem do intenso escrutínio dos meios de comunicação social.

Até há pouco tempo, a família de Harry morou na ilha de Vancouver, no Canadá. Contudo, há uma semana, o jornal britânico Sun informou que apanhou um voo privado para Los Angeles, não avançando a data em que o fez. No início deste mês, os EUA e o Canadá concordaram em fechar as fronteiras a viagens não essenciais por causa do coronavírus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Meghan Markle foi criada na área de Los Angeles, onde a sua mãe, Doria, continua a morar. A semana passada, a Walt Disney anunciou que Meghan narrou um documentário sobre natureza, que será lançado na sua plataforma de streaming, a Disney +, na próxima sexta-feira.

No mês passado, o Canadá disse que não disponibilizaria mais segurança a partir do momento em que o casal deixasse de trabalhar como membro da família real britânica. Desde Novembro que a Polícia Montada Real Canadense ajuda a Polícia Metropolitana de Londres com a segurança para o duque e a duquesa de Sussex “intermitentemente”, altura em que o casal começou umas férias de seis semanas no Canadá.