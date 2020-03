Um bolo de chocolate para animar a família pelo Casal Mistério

Ninguém sabe quem são, mas quase todos os conhecem: o Casal Mistério. Para comemorar os cinco anos de existência do blogue de culinária e crítica mistério, Ele e Ela lançaram um livro com as 99 receitas mais lidas. Desafiaram também 16 chefs a partilhar as receitas que fazem em casa para a família e os amigos. O livro foi editado pela Manuscrito em Novembro passado.

São receitas para nos fazer levantar da cama, para enganar a fome, para partilhar com os amigos e com a família, para levantar para o trabalho (ou agora teletrabalho), para não engordar, e também receitas para a desgraça.

Foto O livro custa 19,90 euros DR

Para ficar em casa, nada como um doce para animar a família. Para o bolo de chocolate mais fácil do mundo, nem sequer precisa pesar os ingredientes. Vai precisar de uma embalagem de 200 gr de iogurte grego (depois de a esvaziar, use a embalagem para medir os outros ingredientes), uma embalagem cheia de óleo de canola, uma embalagem cheia de açúcar, duas embalagens cheias de farinha com fermento, uma embalagem cheia de cacau em pó sem açúcar, uma embalagem cheia de café, dois ovos, pitada de flor de sal e açúcar de confeiteiro para polvilhar.

Comece por despejar a embalagem de iogurte grego para dentro de uma taça grande. Junte o açúcar, o iogurte, óleo, os ovos e bata com uma batedeira até ficar com um creme suave. Acrescente a farinha e o cacau. Bata mais um pouco, na velocidade mínima, enquanto acrescenta o café morno. Quando estiver tudo ligado e sem grumos páre de bater. Misture uma pitada de flor de sal. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 35 minutos e já está. Antes de servir, polvilhe com açúcar de confeiteiro por cima.