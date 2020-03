Saúde!, era um tinto e um branco à porta de casa, sff: vinhos ao domicílio por todo o país

Para aqueles que são grupo de risco, ou mesmo quem está seguindo o distanciamento social como deve ser, não poder ou não querer ir à garrafeira, ao super ou à mercearia, não é impedimento para beber um bom vinho. Aqui estão reunidas algumas opções de lojas e serviços de entrega que têm promoções especiais para aqueles que não passam sem um bom vinho.

NACIONAL

Garrafeira Nacional

A rede de lojas está de portas fechadas, mas continua a entregar normalmente através da loja online. As entregas demoram entre 48h e 72h para todo o país. Para facilitar as provas, mais de 1000 referências (a partir de 8,45 €) têm actualmente envio grátis para todo o Portugal continental. Site

Enóphilo

A produtora de eventos e cursos sobre vinhos lançou uma nova iniciativa para ajudar produtores e consumidores de vinho: o Enóphilo Marketplace. A proposta é dar uma plataforma a todos os produtores que não têm lojas online para que possam vender os seus vinhos directamente aos consumidores finais, ao domicílio, sem intermediários. Por enquanto há opções de oito produtores distintos, com preços a partir dos 27,50 € (taxa de entrega já incluída). Site

José Maria da Fonseca

O grupo criou algumas promoções especiais para este período de distanciamento. Uma delas é a oferta de portes gratuito para compras acima de 25€ (apenas válido para Portugal continental). Outra é a da linha Periquita: na compra de cinco vinhos da gama, o sexto é oferta. Os pedidos podem ser realizados directamente na loja online. Site

OnWine

A garrafeira de Vila Nova de Gaia organizou cabazes exclusivos para estes tempos de isolamento. Alguns têm por tema regiões específicas do país, enquanto outros propõem um passeio por vários cantos e estilos. O preço dos cabazes varia entre os 30€ e os 170€, e estes são entregues sem nenhum custo adicional de transporte em Portugal continental. Site

Garage Wines

A loja de Matosinhos, que costuma focar-se em vinhos de pequenas produções (os vinhos de garagem aos quais deve o seu nome), introduziu um novo regime de funcionamento à porta fechada. Os pedidos ao domicílio podem ser feitos por e-mail ou por telefone, com garantia de entrega em até 24h por uma transportadora especializada sem custo adicional de porte. Site

Garrafeira Tio Pepe

A Garrafeira também está de portas fechadas, mas entrega gratuitamente ao domicílio em todo o país. O catálogo de produtos pode ser conferido no site, mas os pedidos deverão ser feitos por Whatsapp​: 939 320 798 ou [email protected]. Site

Garcias

O distribuidor reduziu o pedido mínimo para entregas sem custos de portes: de 50€ para 25€. Há diversas opções de vinhos a partir de 1€ e espirituosos para todos os gostos. A compra pode ser feita directamente no site, e a condição de entrega aplica-se somente a Portugal continental. Site

Martin Boutique Wines

A produtora e distribuidora criou uma loja virtual especialmente para atender aos pedidos. Com exemplares portugueses, franceses e italianos, disponíveis para entrega entre as 10h e 20h, diariamente, nas zonas de Grande Lisboa, Mealhada, Aveiro e Coimbra. A partir dos 50€ gastos os portes são gratuitos. Site

Ribafreixo

O produtor alentejano faz chegar directamente ao consumidor os seus vinhos através do novo serviço de entregas. Os portes não têm custos para pedidos de mais de 50€ e estão disponíveis caixas de seis unidades que variam entre 23,40€ (Barrancoa Branco ou Tinto) e 93,30€ (Gáudio Reserva Tinto). Site

António Maçanita

Apoiante do projecto #euajudoquemajuda da Cruz Vermelha, o enólogo inaugurou a sua loja online com a proposta de doar 50% de todo o lucro para a campanha. No site constam referências de todos os seus projectos vitivinícolas, Fita Preta, Azores Wine Company e Maçanita Irmãos e Enólogos. Alguns lançamentos estarão exclusivamente à venda na loja online: é o caso do Laranja Mecânica, o primeiro vinho laranja do enólogo. Os portes para Portugal Continental são grátis a partir de seis garrafas. Site

Uva Wine Shop

A loja virtual reduziu o valor mínimo necessário para a taxa gratuita de entrega de 50€ para 39,99€, com o uso do código ‘Welcome’ no final da compra. A loja é focada em vinhos do Douro e Porto, e tem referências a partir de 3,99 €. Site

Mercachefe

Normalmente voltado para profissionais de restauração e hotelaria, o site passou a atender clientes particulares com entregas para Portugal Continental. Há opções de vinhos das marcas Malandra e Jaburu, com mais produtores sendo disponibilizados em breve, mas também há venda de outros insumos variados. Site

LISBOA

Wines9297

A loja lisboeta abriu um canal de vendas online especificamente para atender os clientes agora. As encomendas devem ter um valor mínimo de 50€ e as entregas são feitas respeitando as medidas de segurança.

Dionísio

A iniciativa do grupo SEAME (do Sea Me – Peixaria Moderna e Meat Me) tem como objectivo vender os vinhos que estão rotineiramente nas cartas de restaurantes, mas nem sempre em prateleiras à venda. O detalhe crucial: o modo de entrega, o Uber Eats, garante a chegada do vinho em cerca de 25 minutos para o centro de Lisboa ou a zona de Algès – Linda-a-Velha. As garrafas variam entre 7 e 23 €, mas estarão em constante rotação e vem de todas as regiões vitivinícolas do país.

PORTO

Gota a Gota Winehouse

A garrafeira trabalha à porta fechada. Aceita encomendas para serem recolhidas na loja ou para envio ao domicílio. Não há pedido mínimo, mas a loja recomenda a compra de 6 garrafas para evitar o contacto frequente. Não há custos adicionais de entrega na cidade do Porto. O catálogo de produtos e recomendações podem ser solicitados via [email protected]

AVEIRO

Latina

A adega de Aveiro mantém-se aberta e entrega ao domicílio ou no trabalho em toda a cidade de Aveiro, sem custos adicionais. O pagamento deve ser feito apenas por multibanco, e as encomendas devem ser feitas por telefone: 234 425 030.

FAMALICÃO

Garrafeira Dona Maria

A garrafeira de Famalicão entrega na própria cidade e nos arredores, e pode entregar no mesmo dia os pedidos feitos antes das 12h. Um destaque: os packs do enólogo Márcio Lopes, que custam entre 70 a 135€ (para seis garrafas), fazem parte da campanha #euajudoquemajuda da Cruz Vermelha, que recebe 10 euros de cada venda. Telefones: 912 770 830/252 081 532.

Tem propostas? Envie com assunto Vinhos para [email protected]