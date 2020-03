“Fiquem em casa”, guardem a “saudade”. É o apelo do Turismo do Algarve aos portugueses

“Hoje não te tenho aqui, mas oiço-te de cor e sei que amanhã sou o teu beijo outra vez. Lembra-te de mim. Algarve”.

É o Algarve, turístico e colectivo, a falar-nos ao coração e à razão: a nova campanha do Turismo do Algarve, a exemplo de outros organismos turísticos do país. Mas enquanto o Turismo de Portugal, do Centro ou Madeira, se dirigiam ao mundo em geral, a região algarvia dirige-se aos portugueses directamente. E com duas hashtags que dizem tudo: #FiqueEmCasa e, sublinhe-se, #NaoCanceleAdie.

“Adie as férias, mas não o coração. Afinal, haverá sempre Algarve”, ouve-se no vídeo agora lançado para ser partilhado o mais possível nas redes sociais.

Em comunicado, o Turismo do Algarve sublinha a ideia de que é um apelo a que “os portugueses fiquem em casa para depois poderem regressar à região com ainda mais saudade”, isto num futuro esperançoso pós-pandemia covid-19.”.

A região não quer que Portugal esqueça o “seu destino de férias preferido”, mas que o evite em período de distanciamento social.

No vídeo são usadas “imagens de arquivo ao longo de dois minutos que tentam recordar os motivos pelos quais vale a pena esperar para [depois] voltar a visitar a região”.

No Facebook é também partilhada a mensagem pessoal de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, que surge no ínicio do vídeo:"Há momentos na vida em que desejamos estar juntos. E se agora estamos separados, é só para depois voltarmos, com ainda mais saudade. Adie as férias, mas não o coração. Afinal, haverá sempre #Algarve”. Ao texto segue-se um símbolo, também inédito neste género de mensagens mais oficiais: um coração.

Produzido pela New Light Pictures, o vídeo tem voz off do actor algarvio João de Brito, e ambos, “a título gratuito, cederam as suas capacidades”. A eles, o Turismo “agradece penhoradamente”, nas palavras de Fernandes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A RTA tem outra campanha activa, mas dirigida às empresas turísticas algarvias: a iniciativa “Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar” pretende “esclarecer sobre os novos apoios disponíveis para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus numa região que depende do turismo”.