O mundo em alerta global devido ao novo coronavírus

A propagação do novo coronavírus está a causar mudanças no quotidiano dos cidadãos um pouco por todo o mundo. Desde que a doença surgiu em Dezembro, na China, já provocou 33.568 mortes no mundo inteiro, segundo dados actualizados na manhã desta segunda-feira.

A pandemia atingiu 183 países e infectou pelo menos 715 mil pessoas. Estas imagens mostram diversas realidades, desde a distribuição de refeições a sem-abrigo em Nova Iorque, a actuação de militares na África do Sul ou a desinfecção de ruas na Indonésia e na Malásia.

A nível global multiplica-se também a construção de hospitais para combater a covid-19. Veja a fotogaleria aqui.