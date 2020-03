Ibersol fecha mais 30 restaurantes e recorre a layoff em Abril

A Ibersol, dona da licença comercial de várias marcas multinacionais de restauração em Portugal, como a KFC, vai recorrer ao regime de layoff em Abril, tendo agora encerrados 189 restaurantes, mais 30 do que na semana passada. Permanecem, da sua rede, 161 restaurantes abertos, com serviço de entrega ao domicílio e/ou take-away.

“O grupo Ibersol, em face da evolução da procura e, procurando dar cumprimento à orientação de manter a economia a funcionar, mantém em funcionamento 161 restaurantes e possui 189 encerrados”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os espaços em funcionamento terão, de acordo com a lei, apenas serviço de entrega ao domicílio e/ou serviço de take away, “com um baixo nível de actividade e uma operação ajustada à procura”, explica.

O grupo indica ainda que, face à pandemia, vai recorrer, em Abril, ao regime de layoff (redução do período de trabalho ou suspensão de contratos) simplificado, uma das medidas avançadas pelo Governo para fazer face ao surto.

“Este é um momento particularmente doloroso em que pedimos um esforço muito significativo aos colaboradores de todo o grupo pelo que reforçamos o agradecimento a toda a equipa Ibersol pelo seu profissionalismo, esforço e solidariedade que têm demonstrado nestas últimas semanas”, acrescenta a empresa.

Na passada terça-feira, o grupo já tinha comunicado à CMVM o encerramento de 159 unidades.

Além da KFC, a Ibersol detém, em Portugal, marcas como a Burger King, Pizza Hut, Pans & Company, Miit e Pasta Caffé.

Na sessão de hoje da bolsa, as acções da Ibersol caíram 4,84% para 4,91 euros.