Jogadores do Barcelona aceitam corte de 70% nos salários

O Barcelona anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os seus jogadores para um corte de 70% dos seus salários, num esforço para aliviar as contas do clube durante a pandemia do novo coronavírus.

No comunicado publicado no site do emblema “blaugrana”, a direcção confirma que os membros “de todas as equipas profissionais e a maior parte da equipa de basquetebol” chegaram a acordo sobre o corte salarial durante o estado de emergência.

Lionel Messi e os colegas de equipa confirmaram a medida nas redes sociais, momentos antes da publicação do clube no respectivo site, adiantando que o salário dos restantes trabalhadores do clube ia ser assegurado a 100%. No domingo, os capitães das equipas de andebol, futsal, hóquei e basquetebol também já tinham confirmado os cortes.

A mensagem realça que a vontade dos jogadores “sempre foi a de aceitar a redução salarial”, por entenderem que se trata “de uma situação excepcional”. A publicação partilhada por todos refere até que os jogadores são “os primeiros a ajudar o clube” quando lhes é pedido, tendo-o feito em outras alturas por iniciativa própria.

O plantel deixou ainda um recado à forma como a direcção geriu a situação, ao deixar sair a público a vontade de cortar salários: “Se o acordo foi adiado nos últimos dias, foi simplesmente porque estávamos a encontrar uma fórmula para ajudar o clube e também os empregados em tempos tão difíceis”.

Além do corte de 70% nos salários, os jogadores vão ainda “fazer algumas contribuições para que os funcionários possam receber 100% do seu salário enquanto esta situação durar”.