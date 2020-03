Pintura de Van Gogh roubada de museu holandês fechado pelo coronavírus

A pintura O Jardim do Presbitério de Neunen com Figura Feminina, de Vincent Van Gogh, foi roubada esta madrugada do Museu Singer Laren, que está fechado devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O furto foi anunciado pela própria instituição holandesa, cujo director está “extremamente zangado” com o sucedido.

Numa conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, transmitida no YouTube, Evert van Os, o director do museu fundado para albergar a colecção dos norte-americanos William e Anna Singer, lamentou o furto, que descreveu como “um golpe fortíssimo” e “extremamente difícil, especialmente nos tempos que correm”. Os responsáveis do Museu Singer Laren (Laren é também a localidade onde se situa, nas imediações de Amesterdão) acrescentaram nos meios de comunicação holandeses que a instituição está “zangada, chocada e triste”.

O site especializado ArtNews detalha, citando um comunicado das autoridades policiais de Laren, que o furto ocorreu cerca das 3h15 da madrugada, quando os ladrões partiram os vidros da porta de acesso ao museu e assim entraram no edifício. Quando a polícia acorreu ao local, reagindo ao disparar do alarme, os autores do crime tinham já desaparecido. Não terão sido roubadas quaisquer outras peças.

A polícia está agora a analisar imagens das câmaras de segurança do museu, que deverá estar encerrado até 1 de Junho como medida de prevenção no actual cenário de crise de saúde pública, e também de edifícios nas imediações.

O valor da obra não foi divulgado, mas a imprensa holandesa situa-o entre um e seis milhões de euros. A pintura, de 1884, estava na instituição por empréstimo do Museu Groninger, que tinha em Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (título original da pintura) a única obra do mestre holandês no seu acervo. Os responsáveis pelo Groninger emitiram já um comunicado em que se manifestam “chocados” perante a notícia e garantem que “a investigação está a decorrer”. O seu director, Andreas Blühm, disse, citado pelo site local NL Times, que a verdadeira vítima deste crime é “o povo holandês”.

A Agência Lusa assinala que o roubo ocorreu no dia de aniversário de Vincent Van Gogh, nascido em 1853. O pintor viria a morrer em França em 1890.

O Museu Singer Laren tem na sua colecção obras de pintores como Piet Mondrian, Jan Toorop, Chris Beekman ou Herman Kruyder. Já em 2007 tinha sido assaltado, tendo o roubo então tido como alvos esculturas que estavam em exposição nos jardins da instituição –​ uma de várias versões existentes do valioso Pensador de Auguste Rodin, parte da colecção de Anne Singer, desapareceu nessa altura. O objectivo dos ladrões seria apoderar-se do bronze de que é feita esta escultura de média dimensão que só foi recuperada, não sem danos significativos, dias depois, tendo entretanto sido amplamente restaurada.