No domingo, um concerto no sofá reuniu Billie Eilish, Elton John, Dave Grohl ou Backstreet Boys

A iniciativa iHeart Living Room Concert for America reuniu na noite de domingo grandes nomes da música pop mundial (com algum rock e r&b à mistura) que, a partir das suas salas ou cozinhas, deram música aos espectadores do canal norte-americano Fox, aproveitando para recordar a etiqueta desta pandemia: lavar as mãos, manter o isolamento e agradecer aos profissionais de saúde e dos serviços afectados pelo novo coronavírus.

Billie Eilish, que festejou um ano do lançamento do seu álbum nesta que foi até agora a maior iniciativa conjunta relacionada com a pandemia de covid-19, como escreve a agência Reuters, juntou-se ao irmão Finneas para uma versão acústica do seu êxito Bad guy.

O concerto remoto, que também serviu como campanha de angariação de fundos, foi transmitido na televisão generalista norte-americana e nas rádios IHeart. Nos primeiros dez minutos foi angariado um milhão de dólares.

Elton John, o anfitrião, cantou Don't let the sun go down on me aos filhos na sua cozinha, encerrando uma hora de música e de apelos de estrelas como Lady Gaga ou Ellen DeGeneres. Houve também uma interpretação inesperada de um médico, Elvis Francois, que interpretou Imagine.

Os vídeos mostram ainda versões acústicas My hero, dos Foo Fighters, interpretada por Dave Grohl, e de Boulevard of broken dreams, por Billie Joe Armstrong, dos Green Day.

Num estilo musical radicalmente diferente, os Backstreet Boys reuniram-se para uma interpretação a capella de I want it that way.

A jovem estrela H.E.R. mostrou música nova e Mariah Carey interpretou um dos seus temas mais conhecidos, Always be my baby.

Também Sam Smith e um dueto de Shawn Mendes e Camila Cabello pontuaram a noite em que Elton John recordou que os profissionais de saúde “nas linhas da frente são a prova viva de que a maior parte dos super-heróis não usa capa”. Muitos trabalhadores de áreas tão díspares quanto os transportes ou a enfermagem deram os seus testemunhos sobre como as suas vidas estão a ser afectadas, como as de tantos dos seus congéneres mundo fora, pelas novas regras relacionadas com a pandemia.

Alicia Keys cantou Rise up ao piano e depois Underdog para os trabalhadores que já foram despedidos devido aos efeitos da pandemia em vários sectores.