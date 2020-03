Coronavírus: Nos Primavera Sound Porto adiado para Setembro

O festival Nos Primavera Sound confirmou esta segunda-feira que vai adiar a sua edição agendada para Junho para o início de Setembro, seguindo assim na expectável peugada do Primavera de Barcelona, também já reagendado para o final de Agosto. Com todos os cenários em cima da mesa, “a nossa função na indústria da cultura e do entretenimento é tentar que as pessoas tenham um horizonte”, diz o director do festival ao PÚBLICO. E essa linha de futuro para os espectadores do Primavera está entre 3 e 5 de Setembro.

A decisão da organização do Nos Primavera Sound faz então transitar o seu cartaz previsto (Lana Del Rey, Beck, FKA Twigs ou Tyler, the Creator) para o final do Verão. É um “Primavera no Verão, por uma vez na vida”, como se lê no comunicado publicado pelo festival no seu site, uma decisão tomada porque “o mundo como o conhecemos foi aos poucos tomando um novo rumo”. Os bilhetes já adquiridos para a 9.ª edição do festival continuarão válidos em Setembro e a organização compromete-se, em parceria com os seus patrocinadores e após esta decisão tomada em coordenação com a Câmara Municipal do Porto, a pôr em campo os seus “melhores recursos para que esta mudança imposta pela crise de emergência médica afecte o mínimo possível a programação do festival”.

A venda de bilhetes para o Primavera Sound 2020 está suspensa e será retomada, diz ainda a organização, quando for ultrapassado o actual estado de emergência e potenciais prorrogações do mesmo. Ao PÚBLICO, o director do festival José Barreiro frisou que “é importante que possam pensar que isto tem um fim. Se calhar o mais fácil era cancelar, mas queremos acreditar que em Setembro haverá uma normalidade. É nesta expectativa que adiámos o festival - mas se não houver condições [de segurança sanitária], obviamente não se realizará”, admite.

O efeito dominó nas digressões, cartazes e festivais

O anúncio do Primavera portuense segue-se então ao adiamento, no sábado, da sua edição-mãe de Barcelona das datas originais de 3 a 7 de Junho para o período de 26 a 30 de Agosto. No calendário de concertos português, a notícia do adiamento do Primavera no Parque da Cidade do Porti surge dias depois do cancelamento da edição de 2020 do Festival Músicas do Mundo, que iria decorrer em Sines e Porto Covo entre 18 e 25 de Julho, e que só voltará a acontecer no próximo ano.

Com três dias de concertos entre 11 e 13 de Junho e tecnicamente ainda na Primavera, o Nos Primavera Sound marcava o início não-oficial do calendário de festivais do Verão de 2020, ainda que precedido pelo North Music Festival (22 e 23 de Maio na Alfândega do Porto) - cuja “organização continua a avaliar constantemente a situação e equaciona neste momento todos os cenários possíveis”, como escrevia no Facebook há dias.

O novo coronavírus está a gerar um verdadeiro efeito dominó na indústria musical: afecta digressões de vários músicos em vários países, levou ao cancelamento de megafestivais como Glastonbury ou o Download, e entrelaça-se com a necessidade de protecção da saúde pública e à incerteza dos cenários da própria evolução da covid-19 no mundo, bem como, a nível local, com as decisões dos governos duração de estados de emergência ou limitação de eventos que agreguem grandes quantidades de pessoas.

Na agenda dos festivais mais concorridos e iminentes em Portugal segue-se ainda o Rock in Rio Lisboa (20, 21, 27 e 28 de Junho), sabendo o PÚBLICO que, entre os vários cenários, está a ser ponderado também o seu adiamento para uma data bem mais à frente. É que além da decisão dos próprios promotores, nesta nova realidade o papel dos músicos e das regras sobre viagens dos seus países de origem são também determinantes. Por exemplo: a cabeça de cartaz do festival luso-brasileiro, Camila Cabello, já cancelou a sua digressão.

Os calendários de tournées podem impossibilitar reagendamentos ou já estão em constante mudança devido à crise da covid-19. O comunicado do Primavera Sound Porto alude precisamente a isso: vê-se obrigado a adiar o festival “perante este cenário tão diferente e face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos públicos e à livre circulação de pessoas – em muitos casos dificultando a participação dos artistas anunciados”. José Barreiro detalha que a definição de um cartaz final para o Primavera Sound 2020 “é um trabalho que está ainda ser feito - e no fundo a nível mundial. Estamos a tentar ao máximo que o cartaz seja o mais semelhante possível ao que foi anunciado”. Em breve a organização quer revelar “todo o cartaz de Setembro”.

Na semana passada, o Ministério da Cultura criou uma série de medidas que abrangem promotores, salas de espectáculos e espectadores para fazer face à situação inédita de cancelamentos, adiamentos e incerteza relacionados com o estado de emergência e o fechamento de vários países. Prevê prazos para reembolsos para os afectados por cancelamentos ou adiamentos, entre outras medidas. Mas ainda assim a Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE), que por um lado congratula o Governo pelas medidas, por outro considera-as “claramente insuficientes” num cenário em que o “sector que parou a 100% a sua actividade”.