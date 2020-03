Pandemia – Todos estes mortos por um tempo novo

Já não nos bastavam os mortos queridos que carregamos. Agora, a todos os minutos, pesam-nos os mortos que em todo o mundo sucumbem à covid-19.

De repente, o mundo do glamour de jovens apolíneos e cheios de saúde dá lugar a outro mundo esquizofrénico de desassossego constante acerca das mortes nos lares, nas casas de saúde e nos hospitais.

A globalização do individualismo narcísico está a dar o passo ao espetáculo da morte dos infetados.

O que ficava escondido nos reposteiros das camas dos lares e hospitais até ao derradeiro telefonema escancara-se agora ad nauseam.

Num ápice, em vez do altar do individualismo cheio de brilho e de estrelas cintilantes, sempre renovadas porque o show must go on, surge um mundo em que os indivíduos, para se salvarem, têm de defender a comunidade e a própria Humanidade.

O mundo dos epicuristas exacerbados dá lugar ao dos estoicos.

Agora já não valem muitos os likes. É a vez de dar valor aos epidemiologistas, virologistas, matemáticos, médicos, físicos, cientistas, enfermeiros, os que sabem devido ao seu esforço. Os tais heróis que amanhã, se não aprendermos, voltarão à sua categoria de meros “empregados”, quiçá alguns precários.

De repente, eis o que o tempo, desde não se sabe quando até aos seus confins, nos mostra a fragilidade de que são feitos os humanos.

Afinal não somos Deuses, mas apenas uma maquinaria tão bem afinada que, apesar disso, espera-nos inexoravelmente a finitude. Talvez por essa razão, dizem os que pensam e sabem.

Eis, nestas semanas de chumbo, o valor do esforço dos que arregaçaram as mangas, enquanto as bolsas de valores oscilam, mostrando a sua verdadeira face. Uma crise é sempre uma oportunidade para quem souber jogar. O mal é para os que não podem ir a jogo…

Os charlatães continuam a discorrer sobre tudo o que a sua ignorância não os envergonha. Em verdade, esta não é a sua hora, mesmo que se chamem Bolsonaro ou Trump. O ridículo cobriu-os com o vestuário adequado aos personagens que são.

Já alguém tinha escrito com toda a verdade – não se pode enganar toda a gente todo o tempo.

Este é um tempo que nos obriga a pensar, tal como o fazem os prisioneiros, ou os confinados em defesa de todos. Um outro tempo sem ser a fazer de conta, uma espécie de carneiros ou Marias que vão umas com as outras ou Maneis.

Dizendo-se a nossa Europa católica/cristã, a esmagadora maioria está-se borrifando para o exemplo do judeu da Nazaré que aos 33 anos foi martirizado na cruz para salvação do mundo, segundo os que acreditam ou fazem de conta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todos estes mortos que nos batem às janelas da alma impõem que reflitamos sobre a nossa condição humana, devendo ser mais íntegros, mais solidários e que ultrapassemos o império do dinheiro, das desigualdades e da hipocrisia.

Há caminhos por fazer. Um tempo novo, com a consciência de que no íntimo de cada um pouco se mudou desde Tales de Mileto ou Einstein até aos nossos dias. Bom seria que se reflita mais sobre a nossa essência e se projete um tempo novo.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico