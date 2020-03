Carta aberta ao primeiro-ministro e autoridades de saúde

Ex.mo Senhor primeiro-ministro, Dr. António Costa

Ex.ma Senhora ministra da Saúde, Doutora Marta Temido

Ex.ma Senhora diretora-geral da Saúde,

Acompanhamos com preocupação o desenvolvimento da pandemia de covid-19, procurando, dentro da nossa área de intervenção, contribuir para o esforço incansável das autoridades de saúde, estruturas e profissionais do Serviço Nacional de Saúde, por múltiplos setores da sociedade portuguesa e pela generalidade da população para enfrentar aquela que, até agora, é a maior ameaça sanitária deste século.

Perante a magnitude dos números, reafirmamos a necessidade de uma resposta coletiva e colaborativa, sendo este o espírito que nos move ao subscrever esta carta aberta. Queremos, desta forma, sensibilizar os responsáveis pelo planeamento estratégico da intervenção que tem sido implementada para que acelerem a concretização de medidas que, além de recomendadas pela OMS e vários especialistas, as experiências da China, Coreia do Sul, Itália, Espanha ou Irlanda mostram ser urgentes.

Assim, consideramos fundamental uma ação mais efetiva para reforçar substancialmente i) a disponibilidade de meios de proteção individual, ii) a capacidade de realizar testes para diagnóstico e iii) as condições de assistência às pessoas infetadas e de proteção das pessoas mais vulneráveis, bem como para isolamento profilático dos casos suspeitos.

Sem prejuízo da assistência devida a toda a população, estas medidas deverão ser consideradas como prioritárias e aplicadas massivamente em dois grupos especialmente vulneráveis: os profissionais de saúde que, na linha da frente, prestam cuidados, e as pessoas com mais de 60 anos, por apresentarem maior risco de complicações associadas à infeção.

Cientes da limitação dos recursos de que o país dispõe e da necessidade da sua racionalização, entendemos que se justifica o intensificar de medidas extraordinárias para reconverter setores da indústria, orientando-os para a produção de equipamentos de proteção, ventiladores e outros, bem como de gel desinfetante, testes de diagnóstico ou medicamentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Consideramos ainda imperativa uma gestão centralizada de recursos públicos e privados que garanta, mais do que os interesses do mercado ou de determinados grupos económicos, o bem-estar coletivo e a defesa e promoção da saúde pública. Numa época de exceção são necessárias medidas, também elas, de exceção para reforçar a equidade no acesso aos cuidados e a solidariedade indispensável para que possamos, coletivamente, ultrapassar a corrente epidemia.

Lista de subscritores

Alda Silveira - Fisiatra Afonso Moreira - Médico Alfredo Frade - Psiquiatra Ana Campos - Médico Ana Escoval - Administradora hospitalar Ana Isabel Mendes - Endocrinologista Ana Matos Pires - Médica Psiquiatra Ana Medeira - Pediatra Geneticista André Beja - Enfermeiro e investigador Ângela Gonçalves - Assistente Operacional António Rodrigues - Médico de Família António Roma Torres - Psiquiatra Aranda da Silva - Farmacêutico Bruno Maia - Médico Bruno Morais - Técnico de Emergência Pré-Hospitalar Cláudia Luís - Enfermeira Carla Jorge - Assistente Operacional Carlos Almeida - Assistente Técnico Casimiro Menezes - Médico Internista (Diabetologia) Célia Rodrigues - Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Cipriano Justo - Médico de Saúde Pública Cristiana Couto - Enfermeira Cristiano Figueiredo Médico de Família Cristina Martins - Enfermeira Cristiano Neves - Assistente Técnico Diana Pereira - Enfermeira Diana Póvoas - Médica Infecciologista Dulce Maria Nascimento do Ó - Enfermeira Eloísa Gonçalves Macedo - Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Fátima Prior - Enfermeira Fernanda Lopes - Enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria Francisco Coelho - Enfermeiro no INEM Isabel do Carmo - Médica Isabel Vitória - Enfermeira João Lavinha, Investigador aposentado e ex-director do Instituto Ricardo Jorge João Proença - Médico Neurologista João Valente Nabais - Dirigente de associação de doentes Jorge Adelino Ribeiro Pires - Enfermeiro José Manuel Boavida - Médico - Diabetologia Luiz Gamito - Psiquiatra Luiz Gardete Correia - Médico Endocrinologista Manuela Carvalheiro - Médica Endocrinologista Márcia Oliveira - Enfermeira Maria Augusta de Sousa - Enfermeira Mário André Macedo - Enfermeiro Mário Jorge Neves - Médico Natércia Miranda - Médica de Saúde Pública Neuza Reis - Enfermeira Nuno Veludo - Investigador em saúde global Patrícia Pinto - Médica Ginecologia-Obstetrícia Pedro Santos - Técnico Auxiliar de Saúde Rui Carlos Bastos dos Santos - Enfermeiro Rui Lourenço - Médico de Família Rui Nunes - Médico de Família Rui Rodrigues - Radio-oncologista Simone Fernandes - Nutricionista Sofia Crisóstomo - Farmacêutica Sónia Carrigton - Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Tânia Russo - Médica Victor Genro - Oftalmologista

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico