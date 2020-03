Os amigos são o Norte certo da minha Sulidão

Não há Norte certo para quem vive desnorteado. Ou talvez o haja e não lhe tenhamos dado espaço para existir. É preciso espaço, hoje, mais do que nunca. Não queremos a lua como única cuidadora, mas precisamos de espaço. Do nosso. Com planetas inventados a cada notícia mais assustadora a fazer-nos saltar da órbita e lugares à mesa que reservamos para quem lá couber na perfeição, quando for hora de comermos juntos. São jantaradas de vozes dispersas, onde se contam epopeias, se revivem sonetos e se escrevem memórias a cada riso desconcertado que evitamos questionar. Tudo isto através de um aparelho que outrora nos afastou e actualmente é o que nos faz juntar mais, fazendo o nosso mundo parecer maior. Não há estação do ano que os defina, mas são a última paragem do nosso bem-estar e a garantia de que qualquer isolamento passará à velocidade das histórias contadas entre perdigotos a fugirem da realidade. São isso, os amigos.

Os meus amigos vivem todos longe. Agora ainda mais. Sem geografia aprendida às três pancadas que faça parecer a distância em quilómetros algo relativo, houve sempre qualquer coisa a prolongar as auto-estradas e as pontes que nos separam. Ora, era o alcatrão dos dias apressados a fazer estender o caminho e a desalinhar o nosso ponto de encontro, ou a ponte que nos unia estava presa pelo fio das obrigações laborais e não a sabíamos partir. Não arriscávamos a colocar algo em causa, mesmo sabendo de antemão a força dos alicerces da nossa construção.

“Mesmos divididos em imagens de quatro, em telemóveis com mais ou menos definição ou através de SMS deixados para trás na altura da Maria Cachucha. A sorte será sempre quando tivermos alguém do outro lado da linha para expressar todo e qualquer anseio, mesmo sendo a resposta: 'Vamos jogar ao galo?'.”

Há dias em que decretamos uma pausa nas obras. Chega de aumentar os passos, não há necessidade de inverter a marcha e muito menos seguimos o GPS. Nesses momentos, que nos sabem a semanas, somos o lado de nós com o pH mais neutro. Somos ácidos quando sentimos que devemos, mas voltamos ao lugar com os debates saudáveis a esculpirem-nos o interior. Sem Miguel Ângelo como inspiração, só com os moldes construídos em conjunto. Nessas conversas açucaradas, não há voz da razão na altura de nos digladiarmos sobre o melhor sabor de gelado. Ou outra qualquer pergunta trivial que nos faça ganhar o “queijinho” neste jogo de sorte chamado amizade. Fazemo-lo para vencermos as circunstâncias, para nos demonstrarmos que a sorte somos nós. Mesmos divididos em imagens de quatro, em telemóveis com mais ou menos definição ou através de SMS deixados para trás na altura da Maria Cachucha. A sorte será sempre quando tivermos alguém do outro lado da linha para expressar todo e qualquer anseio, mesmo sendo a resposta: “Vamos jogar ao galo?”.

É sabedoria ancestral que todas as pessoas gostam de plantas. Estão lá onde não as procuramos. Sabemos por linhas tortas e rabiscos direitos o porquê de existirem, porém associamos sempre ao trabalho dos outros o facto de ainda não terem morrido. Os amigos são qualquer planta exposta numa janela, a deixar o sol fazer o seu trabalho. Importa é termos a noção de que, qualquer planta que se preze, necessita de água para sobreviver. Dê por onde der – e normalmente ninguém dá nada a ninguém – é importante arranjar um furo no nosso quotidiano esquematizado para lhe darmos a água necessária à sua sobrevivência, que dependerá sempre da vida das plantas ao nosso redor. Hoje temos tempo. Há uma quarentena a lembrar-nos de que não podemos estar fisicamente com quem tira o melhor de nós. Por isso mesmo valorizamos cada carta, mensagem de voz ou videochamada feita de pijama com o sebo do cabelo a ditar a confiança que temos uns nos outros.

Do meu centro gravitacional eles habitam perto. Estão todos lá. Um por dois, ocupam a Balança do meu Sagitário e mandam a bússola da minha desorientação seguir o Norte determinado pela lei por eles imposta. Nos lugares que enchemos de presença – seja ela de que forma for -, sentimo-nos mais fortes do que a força rotineira a afastar-nos de sermos quem desejamos ser. Ali, naqueles momentos não contados, mas forjados a ouro na melhor parte de nós, podemos ser sem disfarces. Sem outra conjugação a vestir-nos um fato, a prender-nos no trânsito ou a deitar-nos abaixo face à pandemia na qual estamos a viver. Ali, somos diminutivos de nomes próprios e alcunhas de tempos idos. Nós, para abreviar tudo isto.

Os amigos, aos quais chamo meus, são o Norte certo para a minha Sulidão. Por mais Sul traçado a picotado no mapa da vida, são eles a nortearem-me enquanto me enchem de carimbos, de forma a não me esquecer de todas as vezes que estivemos juntos. Por mais vírus que passem, não há nada que possa contagiar a amizade.