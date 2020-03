O outro (terrível) vírus do coronavírus

Ninguém sabe ao certo como e quando terminará a pandemia da covid-19. Mas muito menos se sabe sobre o mundo emergente desta crise sanitária que, com excepção da Antárctida, atinge já todos os continentes. Apenas sabemos que será, quase de certeza, um mundo muito diferente daquele que conhecemos – e receia-se que bastante pior, se não tivermos aprendido com as múltiplas lições desta experiência assustadora. Mais concretamente: corremos o risco de ser contaminados por um outro vírus terrível, mais terrível ainda do que este coronavírus.

