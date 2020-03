A história do Senhor P., o italiano com 101 anos que sobreviveu ao novo coronavírus (e à gripe espanhola)

De Itália chegam-nos, todos os dias, notícias trágicas que dão conta de centenas de novos casos confirmados e mortes associadas ao vírus que está a assustar o mundo. O último balanço da protecção civil italiana relata mais 3651 casos positivos só este sábado e 889 vítimas mortais, ultrapassando um total de 10 mil mortes, o número mais elevado no mundo. Há ainda 92.472 casos confirmados no país.

Mas nem tudo são más notícias. Há relatos (muitos, felizmente) de milhares de pacientes recuperados por todo o país. Um destes casos aconteceu em Rimini, uma cidade na costa adriática, em Emilia-Romagna, no Norte de Itália, a região do país mais afectada pela epidemia do SARS-Cov-19. Esta semana, um homem recebeu alta hospitalar e foi autorizado a ir para casa: afinal, ia parar agora à coluna dos “casos recuperados”.

Esta seria uma história como tantas outras não fossem alguns detalhes: o homem que teve alta hospitalar tem 101 anos — algo que faz dele uma das pessoas mais velhas a recuperar de uma infecção de um vírus que afecta sobretudo idosos — e esta é a segunda epidemia que enfrenta e sobrevive para contar a história. O Senhor P., como foi identificado pelos meios de comunicação locais de Rimini, nasceu em 1919, no meio do pico da gripe espanhola (também conhecida como gripe pneumónica), a pandemia do vírus influenza que infectou cerca de um terço da população mundial.

A meio de Março, o homem foi admitido no hospital da cidade depois de apresentar sintomas e de testar positivo para a covid-19. Esta semana, segundo contou a vice-Presidente da Câmara Municipal de Rimini, Gloria Lisi, à página de notícias locais Remini Today e News Remini, o paciente de 101 anos foi dado como “recuperado” e pode voltar para casa dos seus familiares.

Em poucos dias, tornou-se num símbolo de esperança para médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde não só da sua cidade, que já regista cerca de 1180 casos confirmados de covid-19, mas também para toda a Itália. "O Senhor P. ensinou-nos que mesmo aos 101 anos o futuro não está escrito. A sua recuperação verdadeiramente extraordinária dá-nos esperança para o futuro”, disse Lisi aos meios de comunicação locais.

A recuperação deste paciente é ainda mais notável se for considerada a alta taxa de letalidade que este vírus está a ter na população italiana com mais de 70 anos — mais de 80% das mortes no país foram registadas em pessoas desta faixa etária. Como já se sabia, os idosos são um dos grupos particularmente susceptíveis ao vírus e a Itália tem a população mais envelhecida da Europa, com 23% com 65 anos ou mais. Além disso, apesar de já ter sido ultrapassada em número de casos pelos Estados Unidos e de estar muito próxima à China neste indicador, a Itália tem um número muito superior de mortes. Enquanto o país europeu mais afectado pela pandemia chegou este sábado às 10.023 mortes, a China regista cerca de 3300 e os EUA 2191 vítimas mortais.

Este cidadão italiano de 101 anos faz agora parte do grupo de pessoas acima dos 90 anos que já sobreviveu a uma infecção com o novo coronavírus. Desta lista consta também Zhang Guangfen, uma mulher de 103 anos residente em Wuhan, na China, o epicentro do surto, que recebeu alta hospitalar a meio de Março. Também esta quinta-feira, a Coreia do Sul viu a sua paciente mais velha a deixar o hospital quando uma mulher de 97 anos de Cheongdo (cidade próxima de Daegu, o pior surto do vírus no país) foi dada como recuperada.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto de covid-19 espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu, com mais de 363 mil infectados e mais de 22 mil mortos, e os Estados Unidos, com 124 mil infecções, são as regiões do globo onde estão a surgir actualmente o maior número de casos.