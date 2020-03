Pais separados: juristas e especialistas apelam a “bom senso” nesta “situação verdadeiramente excepcional”

Com um diagnóstico de cancro desde Novembro e depois de seis semanas de violentas sessões de quimio e radioterapia, Diana, de 40 anos, sabe que esta não é altura para se arriscar a estar exposta a qualquer vírus — muito menos a um de elevado contágio e taxa de letalidade alta para pessoas com o sistema imunodeprimido como é o seu caso. Por isso, com guarda partilhada com o ex-marido, decidiu que os dois filhos, após a próxima troca, não voltarão a sua casa — pelo menos enquanto a pandemia não abrandar.

