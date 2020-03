O vazio melancólico das cidades e a ubiquidade das máscaras

São ao mesmo tempo perturbadoras, paradoxais, raras e melancólicas as imagens de cidades que a pandemia tornou vazias. Onde antes havia azáfama e quotidiano, instalou-se a amplitude dos espaços, a quietude e a expectativa. Não são cidades-fantasma, mas o desaparecimento do frenesi que define as urbes tornou-as contraditórias com a sua razão de ser.