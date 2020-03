Governo admite um milhão em lay-off e quebra de promessa de aumentos no Estado

Previsão de um milhão de pessoas afectadas pelo lay-off nas empresas e incerteza de cumprimento da promessa de aumentos na função pública. Estas são as estimativas do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que começou por explicar, ao Porto Canal, os contornos do lay-off: num plano até três meses, o custo desta medida acenderá a mil milhões de euros por mês, num cenário que afectará cerca de um milhão de trabalhadores.

Outro esclarecimento foram as implicações deste mecanismo: lay-off, sim, desde que sem despedimento. É esta a condição proposta pelo ministro da Economia às empresas, afirmando que o acesso aos apoios financeiros do lay-off simplificado está condicionado ao compromisso de não haver despedimentos, ainda que reconheça que despedimento e não renovação de contrato a termo são situações distintas.

“[Nas empresas que recorram ao lay-off simplificado] não pode haver despedimentos colectivos e extinções de posto de trabalho por razões económicas. O despedimento por razões económicas para quem recorre a este apoio deve ser uma perspectiva vedada”, sublinha o ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, numa entrevista ao programa “Gente que conta”, do Porto Canal, que vai ser transmitida na noite deste domingo.

Questionado sobre se as empresas que recorram a este regime simplificado de lay-off podem não renovar contratos a prazo, o ministro referiu que esta é uma situação distinta de um despedimento e reconheceu ser “muito difícil pedir a uma empresa que não tem actividade que renove contratos a termo que, entretanto, terminariam”.

Mas reforçou: “Os apoios estão condicionados a esse compromisso de não despedimento. Quem quiser despedir não precisa de recorrer aos apoios”.

Governo não tem certezas sobre o aumento de 1%

Na mesma entrevista, o ministro de Estado e da Economia foi questionado sobre se o aumento de despesa pública e a travagem na economia (o que se traduzirá em menos receita para o Estado) que o surto de covid-19 está a impor poderá inviabilizar a promessa do Governo de aumentar em pelo menos 1% os salários dos funcionários públicos em 2021.

“Honestamente, não sei”, disparou. “Em Junho, saberemos melhor como estamos, conseguiremos perceber melhor como vai ser a retoma. Conseguiremos perceber melhor quais os instrumentos de que dispomos”, referiu.