Sporting vai doar 120 mil máscaras e 80 mil pares de luvas

O Sporting anunciou neste domingo que vai entregar 120 mil máscaras cirúrgicas e 80 mil pares de luvas à União das Misericórdias, para ajudar no combate à pandemia da covid-19.

“O Sporting Clube de Portugal disponibilizou-se para oferecer a todas as instituições da União das Misericórdias que albergam e cuidam de pessoas com deficiência profunda e de pessoas com outras deficiências ou perturbação mental, o equipamento necessário para garantir a segurança de todos pelo período de um mês, perfazendo um total de 120 mil máscaras cirúrgicas e 80 mil pares de luvas, a serem entregues brevemente”, refere o clube, em comunicado.

Os “leões” explicam que com esta doação, através da Fundação Sporting, pretendem ajudar a União das Misericórdias, depois de um alerta do presidente da organização, Manuel Lemos, sobre as “consequências gravíssimas” que a falta de material de protecção individual estava a causar aos milhares de trabalhadores.

Manuel Lemos afirmou que esta doação será “muito importante para a protecção e bom funcionamento” dos utentes e dos colaboradores das instituições e mostra que a sociedade portuguesa é “empreendedora e generosa”.

“Infelizmente, as nossas necessidades não se esgotam aqui. Precisamos do apoio de todos para a protecção das instituições que acolhem os idosos”, alertou.