Governo italiano propõe prolongar suspensão do desporto

O ministro italiano dos desportos vai propor que a suspensão das competições desportivas seja prolongada para todo o mês de Abril, como resposta ao surto de covid-19 ainda por controlar.

“Recomeçar jogos é irrealista. Vou propor a extensão da suspensão de todas as competições, de todos os níveis e de todos os tipos, para todo o mês de Abril”, avançou Vincenzo Spadafora, ao La Repubblica.

A primeira divisão italiana de futebol, onde joga, entre outros, o português Cristiano Ronaldo, foi suspensa a 9 de Março, estando, como a quase totalidade dos campeonatos europeus, em stand-by.

O ministro italiano vai propor, também, que a suspensão das provas seja seguida pela suspensão dos treinos, até aqui não banidos oficialmente.

Alguns clubes da Liga italiana, como Lazio e o Nápoles, já tinham manifestado a intenção de regresso aos treinos em breve, numa altura em que pelo menos 15 jogadores do escalão máximo do futebol do país testaram positivo para a covid-19.

“Os grandes clubes vivem numa bolha, que vai além das suas capacidades, começando nos salários milionários dos jogadores. Precisam de entender que nada será como antes depois desta crise”, frisou o ministro.